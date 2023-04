Periodista Gustavo López tiene claro el motivo de los dolores de cabeza de Andrés Carevic

Gustavo López libra de culpa al técnico. (Rafael Pacheco Granados)

Andrés Carevic, técnico de Alajuelense, salió el domingo con un dolor de cabeza de los once mil diablos del partido ante el Herediano y no hablamos en sentido figurado, sino uno muy literal.

El dolor fue tan fuerte que el entrenador se excusó con la Unafut para enviar a su asistente, Martín Arriola, a la conferencia de prensa, pues hasta le dio un mareo, confirmaron los rojinegros.

En el programa Tigo Sports AM, Gustavo López, periodista de Tigo Sports, afirmó que los responsables de esta situación son los jugadores rojinegros.

LEA MÁS: Andrés Carevic tuvo un problema de salud al acabar el partido ante Herediano

“La Liga se sabe a qué juega, me parece que no hay equipo más ofensivo en el campeonato que Liga Deportiva Alajuelense. Lo que pasa es que a mí ya no me meten el cuento, lo podés meter tres jornadas, pero cuando ya es algo constante no. Ahí es donde me pregunto, ¿qué tanta culpa tiene Carevic?

“La ineficiencia ante el arco, la poca efectividad de sus jugadores ante el arco, lo de la Liga es tremendo, es una cuestión mucho tiempo. Primero que esté bien de salud el técnico, pero los jugadores tienen que ayudarle a que no le de ese dolor de cabeza. Estaba bravo y para mí con toda la razón, ¿qué tiene qué hacer un técnico con circunstancias de fútbol por la eficiencia de fútbol?”, comentó Tavo.