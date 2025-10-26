Real Madrid vs. Barcelona: ¿a qué hora y por cuál canal de TV ver el clásico español en España, Latinoamérica y Estados Unidos?

El Real Madrid y el FC Barcelona se enfrentan este domingo 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu por la jornada 11 de LaLiga 2025-2026. El duelo por el liderato podrá verse en toda América por distintas señales y plataformas, con Sky y ViX Premium transmitiendo en Costa Rica.

Uno de los clásicos más llamativos del mundo se juega este domingo 26 de octubre. Merengues y catalanes se medirán en un juego que tendrá millones de espectadores.

Real Madrid y Barcelona se enfrentan este domingo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu. (tomadas de Real Madrid.com/tomadas de Real Madrid.com)

El clásico que define el liderato de LaLiga

El equipo blanco llega líder de LaLiga con 24 puntos, mientras, que los culés suman 22, lo que le pone un atractivo extra al juego

El encuentro se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu y promete emociones con figuras como Jude Bellingham, Kylian Mbapoé, Vinícius Jr., Pedri y Lamine Yamal.

Ambos equipos llegan en gran momento, con el primer lugar del campeonato en juego.

Hora y canal del Real Madrid vs. Barcelona según país

España 16:15 h Movistar+ LaLiga / DAZN Costa Rica 9:15 a. m. Sky Sports / ViX Premium México 9:15 a. m. Sky Sports / ViX Premium Guatemala 9:15 a. m. Sky Sports / ViX Premium El Salvador 9:15 a. m. Sky Sports / ViX Premium Honduras 9:15 a. m. Sky Sports / ViX Premium Panamá 10:15 a. m. Sky Sports / ViX Premium Colombia 10:15 a. m. ESPN / Disney+ (plan premium) Perú 10:15 a. m. ESPN / Disney+ (plan premium) Ecuador 10:15 a. m. ESPN / Disney+ (plan premium) Venezuela 11:15 a. m. ESPN / Disney+ (plan premium) Chile 11:15 a. m. ESPN / Disney+ (plan premium) Bolivia 11:15 a. m. ESPN / Disney+ (plan premium) Paraguay 11:15 a. m. ESPN / Disney+ (plan premium) Argentina 12:15 p. m. ESPN / Disney+ (plan premium) Uruguay 12:15 p. m. ESPN / Disney+ (plan premium) Brasil 12:15 p. m. ESPN / Disney+ (plan premium) Estados Unidos (ET) 11:15 a. m. ESPN Deportes / ESPN+ / Fubo TV Estados Unidos (PT) 8:15 a. m. ESPN Deportes / ESPN+ / Fubo TV

Expectativa mundial por el clásico

El duelo entre merengues y azulgranas paraliza al planeta futbolero. El Real Madrid buscará mantener su invicto y afianzar el liderato, mientras que el Barcelona intentará arrebatarle la cima del campeonato.

Lamine Yamal y Kylian Mbappé llegan como máximas figuras del Barcelona y del Real Madrid (La Nación/AFP/La Nación)

Con el Santiago Bernabéu lleno y millones de espectadores alrededor del mundo, el clásico promete ser una nueva página inolvidable en la historia del fútbol.

