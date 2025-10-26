Real Madrid vs. Barcelona: ¿a qué hora y por cuál canal de TV ver el clásico español en España, Latinoamérica y Estados Unidos?

El Real Madrid y el FC Barcelona se enfrentan este domingo 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu por la jornada 11 de LaLiga 2025-2026. El duelo por el liderato podrá verse en toda América por distintas señales y plataformas, con Sky y ViX Premium transmitiendo en Costa Rica.
Uno de los clásicos más llamativos del mundo se juega este domingo 26 de octubre. Merengues y catalanes se medirán en un juego que tendrá millones de espectadores.
El clásico que define el liderato de LaLiga
El equipo blanco llega líder de LaLiga con 24 puntos, mientras, que los culés suman 22, lo que le pone un atractivo extra al juego
El encuentro se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu y promete emociones con figuras como Jude Bellingham, Kylian Mbapoé, Vinícius Jr., Pedri y Lamine Yamal.
Ambos equipos llegan en gran momento, con el primer lugar del campeonato en juego.
LEA MÁS: Real Madrid vs. Barcelona: la inteligencia artificial predice el marcador del clásico español
Hora y canal del Real Madrid vs. Barcelona según país
|España
|16:15 h
|Movistar+ LaLiga / DAZN
|Costa Rica
|9:15 a. m.
|Sky Sports / ViX Premium
|México
|9:15 a. m.
|Sky Sports / ViX Premium
|Guatemala
|9:15 a. m.
|Sky Sports / ViX Premium
|El Salvador
|9:15 a. m.
|Sky Sports / ViX Premium
|Honduras
|9:15 a. m.
|Sky Sports / ViX Premium
|Panamá
|10:15 a. m.
|Sky Sports / ViX Premium
|Colombia
|10:15 a. m.
|ESPN / Disney+ (plan premium)
|Perú
|10:15 a. m.
|ESPN / Disney+ (plan premium)
|Ecuador
|10:15 a. m.
|ESPN / Disney+ (plan premium)
|Venezuela
|11:15 a. m.
|ESPN / Disney+ (plan premium)
|Chile
|11:15 a. m.
|ESPN / Disney+ (plan premium)
|Bolivia
|11:15 a. m.
|ESPN / Disney+ (plan premium)
|Paraguay
|11:15 a. m.
|ESPN / Disney+ (plan premium)
|Argentina
|12:15 p. m.
|ESPN / Disney+ (plan premium)
|Uruguay
|12:15 p. m.
|ESPN / Disney+ (plan premium)
|Brasil
|12:15 p. m.
|ESPN / Disney+ (plan premium)
|Estados Unidos (ET)
|11:15 a. m.
|ESPN Deportes / ESPN+ / Fubo TV
|Estados Unidos (PT)
|8:15 a. m.
|ESPN Deportes / ESPN+ / Fubo TV
Expectativa mundial por el clásico
El duelo entre merengues y azulgranas paraliza al planeta futbolero. El Real Madrid buscará mantener su invicto y afianzar el liderato, mientras que el Barcelona intentará arrebatarle la cima del campeonato.
LEA MÁS: Lamine Yamal lanza una dura acusación contra el Real Madrid antes del clásico
Con el Santiago Bernabéu lleno y millones de espectadores alrededor del mundo, el clásico promete ser una nueva página inolvidable en la historia del fútbol.
*Nota realizada con ayuda de IA y revisada por un editor.