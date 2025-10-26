Teleguía Deportes

Real Madrid vs. Barcelona: ¿a qué hora y por cuál canal de TV ver el clásico español en España, Latinoamérica y Estados Unidos?

El Real Madrid y el FC Barcelona se enfrentan este domingo 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu por la jornada 11 de LaLiga 2025-2026.

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

El Real Madrid y el FC Barcelona se enfrentan este domingo 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu por la jornada 11 de LaLiga 2025-2026. El duelo por el liderato podrá verse en toda América por distintas señales y plataformas, con Sky y ViX Premium transmitiendo en Costa Rica.

Uno de los clásicos más llamativos del mundo se juega este domingo 26 de octubre. Merengues y catalanes se medirán en un juego que tendrá millones de espectadores.

Real Madrid - Barcelona, final de la Copa del Rey. Fotos tomadas de Real Madrid.com
Real Madrid y Barcelona se enfrentan este domingo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu. (tomadas de Real Madrid.com/tomadas de Real Madrid.com)

El clásico que define el liderato de LaLiga

El equipo blanco llega líder de LaLiga con 24 puntos, mientras, que los culés suman 22, lo que le pone un atractivo extra al juego

El encuentro se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu y promete emociones con figuras como Jude Bellingham, Kylian Mbapoé, Vinícius Jr., Pedri y Lamine Yamal.

Ambos equipos llegan en gran momento, con el primer lugar del campeonato en juego.

LEA MÁS: Real Madrid vs. Barcelona: la inteligencia artificial predice el marcador del clásico español

Hora y canal del Real Madrid vs. Barcelona según país

España16:15 hMovistar+ LaLiga / DAZN
Costa Rica9:15 a. m.Sky Sports / ViX Premium
México9:15 a. m.Sky Sports / ViX Premium
Guatemala9:15 a. m.Sky Sports / ViX Premium
El Salvador9:15 a. m.Sky Sports / ViX Premium
Honduras9:15 a. m.Sky Sports / ViX Premium
Panamá10:15 a. m.Sky Sports / ViX Premium
Colombia10:15 a. m.ESPN / Disney+ (plan premium)
Perú10:15 a. m.ESPN / Disney+ (plan premium)
Ecuador10:15 a. m.ESPN / Disney+ (plan premium)
Venezuela11:15 a. m.ESPN / Disney+ (plan premium)
Chile11:15 a. m.ESPN / Disney+ (plan premium)
Bolivia11:15 a. m.ESPN / Disney+ (plan premium)
Paraguay11:15 a. m.ESPN / Disney+ (plan premium)
Argentina12:15 p. m.ESPN / Disney+ (plan premium)
Uruguay12:15 p. m.ESPN / Disney+ (plan premium)
Brasil12:15 p. m.ESPN / Disney+ (plan premium)
Estados Unidos (ET)11:15 a. m.ESPN Deportes / ESPN+ / Fubo TV
Estados Unidos (PT)8:15 a. m.ESPN Deportes / ESPN+ / Fubo TV

Expectativa mundial por el clásico

El duelo entre merengues y azulgranas paraliza al planeta futbolero. El Real Madrid buscará mantener su invicto y afianzar el liderato, mientras que el Barcelona intentará arrebatarle la cima del campeonato.

Kylian Mbappé vs. Lamine Yamal Liga Española Liga Española Temporada 2025-2026 23 de octubre del 2025 AFP/La Nación
Lamine Yamal y Kylian Mbappé llegan como máximas figuras del Barcelona y del Real Madrid (La Nación/AFP/La Nación)

LEA MÁS: Lamine Yamal lanza una dura acusación contra el Real Madrid antes del clásico

Con el Santiago Bernabéu lleno y millones de espectadores alrededor del mundo, el clásico promete ser una nueva página inolvidable en la historia del fútbol.

*Nota realizada con ayuda de IA y revisada por un editor.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
BarcelonaReal MadridLiga EspañolaHorarioCanalClásico EspañolNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.