Saprissa vs. Herediano: ¿A qué hora y por cuál canal ver partido entre morados y florenses este sábado?

El Deportivo Saprissa recibirá al Club Sport Herediano en un choque determinante por la lucha por el liderato y la clasificación del Apertura 2025

Por Hillary Chinchilla Marín

El Deportivo Saprissa y el Club Sport Herediano protagonizarán este sábado uno de los encuentros más esperados del torneo de Apertura 2025, en un duelo que marcará el rumbo de ambos equipos en la tabla de posiciones.

Un clásico determinante para el Apertura 2025

17/09/2025/ Juego entre el Club Sport Herediano vs Saprissa por el torneo apertura 2025 de la Liga Promerica en el estadio Carlos Alvarado / foto John Durán
Saprissa recibe al Herediano en un duelo clave del Apertura 2025, clásico del Buen Fútbol. foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

El clásico del buen fútbol se disputará a las 8 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa, donde el conjunto morado buscará un triunfo que le permita seguir en la pelea por el liderato del torneo. El cuadro tibaseño llega con el objetivo claro de sumar puntos para fortalecer su posición entre los primeros lugares del certamen.

LEA MÁS: Herediano se juega la clasificación en una visita crucial ante Saprissa

Por su parte, el Herediano viaja a Tibás con la urgencia de ganar para mantenerse en la lucha por la clasificación, ya que, actualmente, ocupa el sexto lugar de la tabla. El bicampeón nacional intentará imponer su ritmo en un escenario históricamente complicado.

El compromiso podrá verse en exclusiva por la señal de FUTV, que transmitirá todas las incidencias del encuentro desde Tibás. El ambiente promete intensidad, buen nivel competitivo y un choque directo entre dos planteles que suelen ofrecer partidos de alta exigencia y goles.

LEA MÁS: Vladimir Quesada sobre Mariano Torres: “Para mí es el mejor jugador que he visto en Saprissa”

Nota realizada con ayuda de IA

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

