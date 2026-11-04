¿Se pudo evitar la muerte de Jesús de Miguel? Una doctora explicó un detalle clave

La doctora María José Doce, del Hospital Universitario de A Coruña, explicó en El Desmarque la importancia de iniciar cuanto antes las maniobras de reanimación tras un golpe como el que sufrió el futbolista Jesús de Miguel, cuya muerte a los 30 años generó dolor y preguntas sobre la atención que recibió.

El delantero del Tenerife murió este martes tras recibir el lunes un fuerte rodillazo en su pecho y cara durante un partido de la segunda división del fútbol español ante el FC Andorra.

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La médica se refirió a las consecuencias que pudo provocar el impacto y a la respuesta que debe darse ante una persona que queda inconsciente y no responde.

“El golpe ha sido tan fuerte, tan fuerte, que le ha provocado una arritmia y una parada respiratoria. Es muy raro que suceda, pero siempre, si hubo un contacto importante, está inconsciente, no responde, ante la duda hay que meter masaje cardíaco, iniciar maniobras de resucitación. Cuanto antes, mejor”, explicó a ese medio.

Jesús de Miguel celebra un gol con el CD Tenerife, en setiembre de 2025. La trágica muerte del delantero causa conmoción en el mundo del fútbol. (ANDRES GUTIERREZ/Anadolu via AFP)

La importancia de actuar en el terreno de juego

La explicación de la especialista puso el foco en la reanimación inmediata. Según lo señalado por Doce, ante una situación como la que describió, la atención debe comenzar en el lugar donde se encuentra el jugador, sin esperar al traslado a un centro médico.

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Sus declaraciones alimentaron las inquietudes sobre lo ocurrido con el delantero y sobre el momento en que comenzaron las maniobras para intentar salvarlo.

Videos generaron preguntas sobre la atención

El clip de la entrevista recibió mensajes de personas que lamentaron el fallecimiento y cuestionaron si el masaje cardíaco comenzó a tiempo.

Los comentarios se apoyaron en lo que se observó en la transmisión y en los videos del incidente. Esas imágenes provocaron dudas entre los usuarios, ya que nunca se vio que se siguiera el protocolo que mencionó la profesional en medicina.

La explicación de Doce destaca la urgencia de actuar. Aunque ocurrió durante un partido de fútbol, la muerte del jugador está siendo investigada tanto por las autoridades deportivas como por las penales.