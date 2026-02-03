A 12 años del crimen de Mónica Spear, su hija alza la voz por el manejo de su imagen

Doce años después de la trágica muerte de la actriz venezolana Mónica Spear, su hija, Maya Berry Spear, volvió a hablar públicamente para pedir respeto por la memoria de su mamá.

Maya Berry Spear pidió respeto por la memoria de su madre tras la circulación de videos creados con inteligencia artificial. (LESLIE MAZOCH)

La joven, de 17 años, se dirigió a sus seguidores tras la aparición en redes de videos e imágenes creados con inteligencia artificial que mostraban a la actriz como si aún estuviera viva.

Maya Berry Spear es hija de la actriz. foto: People en español (Maya Berry Spear/Maya Berry Spear)

LEA MÁS: Famosa actriz contó un dato de Costa Rica que la dejó demasiado impresionada

Maya utilizó un video publicado en Instagram, cuenta administrada por sus padres adoptivos, para desmentir rumores que la señalaban como responsable de esas recreaciones tecnológicas y para expresar lo doloroso que le resulta ver a su madre “revivida” digitalmente.

Con un mensaje directo pidió a quienes generan y comparten ese tipo de contenido detenerlo:

LEA MÁS: Tragedia enluta a la familia de Snoop Dogg: falleció uno de los seres más queridos

“Por favor, déjenla morir”, dijo la joven, reconociendo la fuerza de sus palabras pero dejando claro que estas prácticas no ayudan a nadie a superar una pérdida real.

Maya explicó que ver a su madre representada por inteligencia artificial no solo reabre heridas emocionales profundas, sino que también impacta negativamente su bienestar emocional y autoestima, especialmente en su etapa de adolescencia.

Según la revista ¡Hola!, la joven fue enfática al rechazar el uso de estas herramientas con la imagen de su mamá por razones éticas y morales, y lamentó que se hable en su nombre o en el de su madre sobre decisiones que nadie puede saber qué habrían tomado. “Nadie sabe qué hubiera hecho ella, ni siquiera yo”, expresó.

LEA MÁS: La sorpresa de Wálter Campos a su novia que desata muchas reacciones

Mónica Spear, ex Miss Venezuela y actriz de telenovelas, falleció el 6 de enero de 2014 junto a su esposo, Henry Thomas Berry, durante un asalto en Venezuela. Maya, que entonces tenía cinco años, sobrevivió al ataque, pero quedó marcada por la tragedia.

Con este pronunciamiento, la joven busca que se respete su duelo y la memoria de su madre, recordando que una tragedia como esa aún forma parte de su vida.