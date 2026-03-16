Actor británico aparece muerto en prisión dos meses después de ingresar por grave condena

John Alford fue encontrado muerto dentro de una prisión en Inglaterra a los 54 años. Foto: People en español. (John Alford /John Alford)

El actor británico John Alford, de 54 años, recordado por su participación en series de televisión como Grange Hill y London’s Burning, fue hallado sin vida dentro de una prisión en Inglaterra.

El intérprete murió el pasado 13 de marzo en la cárcel HMP Bure, ubicada en Norfolk. La noticia fue confirmada por el Servicio Penitenciario británico, que indicó que, como ocurre en todos los fallecimientos bajo custodia, el caso será investigado por el organismo encargado.

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Según People en Español, Alford se encontraba en prisión desde enero de este año luego de ser condenado a ocho años y medio de cárcel por delitos sexuales contra dos adolescentes.

El actor británico cumplía una condena de ocho años y medio por delitos sexuales. (John Alford /John Alford)

Condena por agresiones a menores

Durante el juicio, realizado en el Tribunal de la Corona de St. Albans, la fiscalía explicó que el actor le compró una botella de vodka a dos jóvenes de 14 y 15 años y, posteriormente, abusó sexualmente de ellas en una vivienda en la localidad de Hoddesdon, en abril del 2022.

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El jurado lo declaró culpable de varios cargos, entre ellos actividad sexual con una menor y agresión sexual.

Según los fiscales, el actor sabía perfectamente la edad de las adolescentes, pero aun así decidió aprovecharse de la situación.

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A pesar del veredicto, Alford siempre insistió en su inocencia y aseguró que las acusaciones en su contra eran un “montaje”.

Una carrera que empezó desde niño

El actor comenzó su carrera desde muy joven en televisión y logró hacerse conocido en el Reino Unido gracias a su participación en la serie infantil Grange Hill.

Con el paso de los años también apareció en otras producciones populares como The Bill y Casualty.

Uno de sus papeles más recordados fue en London’s Burning, en la que interpretó a un bombero durante varias temporadas.

Sin embargo, su carrera ya había sufrido un fuerte golpe en 1999, cuando fue condenado a prisión tras vender drogas a un periodista encubierto. En ese momento pasó nueve meses en la cárcel y fue despedido de la serie en la que trabajaba.

Aún no se conocen las causas de su muerte

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la causa de la muerte del actor.

Las autoridades británicas iniciaron una investigación para determinar qué ocurrió dentro del centro penitenciario.