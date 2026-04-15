¿Algo no anda bien? Aparición de Kylie Jenner en Coachella desata preocupación

Kylie Jenner generó preocupación tras compartir imágenes desde Coachella. (Instagram/Instagram)

La reciente aparición de Kylie Jenner en el festival Coachella no pasó desapercibida, pero no precisamente por su look o su estilo, sino por lo que varios usuarios creen haber visto en su cuerpo.

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Y es que la empresaria compartió imágenes en redes sociales donde aparece disfrutando del evento junto a su hermana Kendall Jenner y amigos, lo que rápidamente generó una ola de comentarios.

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Lo que desató la polémica

En los videos, Kylie aparece bailando con un brasier blanco de lentejuelas, pero lo que llamó la atención de muchos fueron supuestos “bultos” en su pecho, lo que desató todo tipo de teorías.

Algunos usuarios incluso se preguntaron si podría tratarse de una complicación con sus implantes, llegando a especular que uno de ellos podría haberse dañado.

Hasta el momento, la empresaria no se ha referido públicamente a estos comentarios.

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Un tema que ya había dado de qué hablar

Usuarios en redes sociales señalaron supuestos cambios en su cuerpo. (Infobae /La Teja)

De acuerdo con Infobae, no es la primera vez que el tema de sus cirugías genera conversación.

La propia Kylie reveló en el pasado detalles de su aumento de busto, procedimiento que se realizó a los 19 años, e incluso ha reconocido que se arrepiente de habérselo hecho tan joven.

“Tenía unos pechos preciosos… ojalá nunca me los hubiera operado”, comentó en su momento en un episodio del reality The Kardashians.

Además, también es conocida por otros procedimientos estéticos, como el uso de rellenos en los labios, algo que marcó tendencia durante años.

Bajo la lupa

Como suele ocurrir con las figuras públicas, cada aparición de Kylie Jenner genera reacciones y análisis en redes sociales, especialmente cuando se trata de cambios físicos.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de la especulación, mientras sus seguidores siguen atentos a cualquier señal sobre su estado.