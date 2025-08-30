Ana Karina Manco hizo curiosas publicaciones tras recibir miles de críticas por hablar mal de Costa Rica

Famosa actriz venezolana Ana Karina Manco (Instagram/Tomada de Instagram)

La actriz Ana Karina Manco volvió a las redes sociales con misteriosos mensajes, tras recibir una gigantesca ola de críticas por hablar mal de Costa Rica.

La actriz venezolana vive en el país y se quejó de la “agresividad” de los ticos al manejar, asegurando que aquí “te quieren matar” y que el “pura vida es pura hipocresía”.

Esas declaraciones provocaron que la artista se volviera viral en redes y que muchos le contestaran, influencers, periodistas y miles de ticos defendieron el país y le dejaron muchos mensajes en su Instagram, mismos que no respondió de forma directa.

LEA MÁS: Venezolana Ana Karina Manco ya había sido noticia por protagonizar feo altercado en aeropuerto

Tras muchas horas siendo tendencia, compartió dos videos en sus redes sociales con mensajes que sin duda son un filazo.

“Hay gente que es experta en darle vuelta a la situación a su favor... No importa lo que haya pasado, quién diga qué, quién gritó, quién traicionó, ellos siempre logran una hazaña admirable”, decía uno de los videos.

En otro que compartió hablaba sobre la envidia y la hipocresía y por último, subió una foto en avión, recomendación que le dieron muchos cuando le dijeron que regrese a Venezuela o busque otro país.

LEA MÁS: Expresentadora de Teletica a actriz Ana Karina Manco: “¿Por qué no te devolvés a Venezuela?”

“Dicen que los aviones son más seguros que los carros... en tierra hay más accidentes a diario fatales... ¿lo sabías?“, escribió sobre una foto donde se ven unos pies en un avión.

Ella aún no se ha referido al tema de forma directa y tampoco ha ofrecido una disculpa pública que le pidieron muchos.