Araya Vlogs viajó a México y lo pusieron en alerta por esta razón

Araya Vlog, creador de contenido (redes/Instagram)

Araya Vlogs arrancó una nueva aventura por México, pero apenas comenzó a compartir contenido de su viaje recibió varias advertencias de sus seguidores, quienes no olvidan el complicado episodio de salud que vivió en ese país hace algunos meses.

El famoso creador de contenido se mostró disfrutando de varios platillos típicos mexicanos y eso hizo que muchos usuarios reaccionaran de inmediato en los comentarios.

“Cuidado con comer algo y se enferma otra vez, mi hermano”, “Cuidado se vuelve a cag... mi hermano” y “Araya, por favor no coma nada con repollo al aire libre, gracias”, fueron parte de los mensajes que le dejaron sus seguidores.

Lejos de molestarse, Christopher se tomó la situación con humor y respondió: “Tranquila banda, tengo dos años entrenando estómago al fallo para esta revancha”.

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Complicado episodio de salud

El viaje de Araya Vlogs también hizo recordar el gran susto que vivió en noviembre del 2024, cuando terminó internado de emergencia en un hospital de Ciudad de México tras sufrir una fuerte intoxicación alimentaria.

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(Captura IG)

En aquel momento, el youtuber contó que todo ocurrió luego de comer en un puesto callejero y que empezó a sufrir vómitos y una fuerte deshidratación que lo obligaron a buscar atención médica inmediata. Incluso, relató que llegó en condición delicada y que tuvo que permanecer conectado a sueros y máquinas mientras recibía tratamiento.

Christopher aseguró entonces que esa fue una de las experiencias más duras que ha vivido fuera del país y, al parecer, ahora tiene mucho más claro cuáles cuidados debe tener al consumir comida callejera durante sus viajes.