Asaltos y complicadas situaciones llevaron a Mary Escalante a buscar defenderse por su cuenta

Mary Escalante está realizada con sus nuevos proyectos. (Instagram)

La periodista Mary Escalante empezó un curso que podría ser clave en una situación de vida o muerte, aunque sea un tema algo polémico.

Escalante nos contó que desde hace semanas está llevando un curso de manipulación de armas, con el único objetivo de saber qué hacer en una situación donde su vida o la de otros, estén en riesgo.

“Tomé la decisión de llevar este curso porque creo que es algo de lo que se debería tener al menos un conocimiento básico, como lo es manipular un arma. Siento que es como un tabú, pero lo deberíamos romper, porque, Dios no quiera, se nos meten a robar a la casa, o lo que sea, y que la persona que te está atacando suelte el arma, o lo que sea, es importante saber qué hacer en esas situaciones”, explicó en una conversación con La Teja.

LEA MÁS: Periodista Gabriela Jiménez se propuso un duro reto deportivo que espera cumplir el 25 de febrero

La macha dejó claro que no quiere incentivar el uso de armas de fuego, pero sí quiere motivar a otras mujeres a que lleven este tipo de cursos de defensa personal.

“Un amigo, Esteban Jiménez, él es instructor y me dijo que yo podría impulsar esto en más mujeres en Costa Rica y yo creo que sí, me gustó mucho como ser esta pionera a pesar de que es un tema tabú. Yo no estoy incentivando a nadie a aportar armas, solo a tener un conocimiento básico sobre estas situaciones, porque mi objetivo no es sacar portación de armas, ni comprar un arma”, dijo.

La comunicadora explicó que también quiso llevar este curso porque ya ha pasado por tres momentos así complicados en su vida, porque ha sufrido tres asaltos a mano armada.

“Bueno, yo he sufrido tres asaltos, he pasado situaciones muy feas y no he sabido cómo responder, pero creo que es un curso que te enseña lo básico y lo practico en la manipulación de un arma, los asaltos fueron en días diferentes y hace bastante tiempo, pero creo que el primero para mí fue muy chocante.

“Yo vivo en una zona donde la gente para a pedir direcciones y demás, y yo era muy niña. Andaba con el celular en la mano, cuando de repente una persona que iba en moto, para, se baja, me abraza y yo dije: ‘¿Lo conozco?’, pero fue hasta que sacó la pistola y me la puso en las costillas, yo quedé demasiado traumada”, recordó.

A pesar de que le va bien con el curso, fue muy incómodo tomar un arma en su mano y ponerse a disparar, por lo que lo ve casi como un sacrificio.

“La sensación es de demasiada adrenalina, la primera vez no te sientes cómodo, pero con el tiempo vas canalizando que estás haciendo algo que más adelante te podría ayudarte a vos, a tu familia. El tiro defensivo es eso, defenderse de un bajonazo, un asalto o así”, compartió.

2024 le trae metas y proyectos

Mary Escalante ha estado practicando mucho por si un día necesita defenderse. (Instagram)

Mary también mencionó que este 2024 estará lleno de proyectos profesionales y metas a nivel personal, como lo es irse a vivir sola.

“Yo este año lo comencé un poquito diferente, porque el cierre de año para mí fue muy feo, porque no pasé una Navidad ni un Año Nuevo lindos por la muerte de mi abuelito, entonces fue diferente y también bueno, ya estoy soltera, así que fue un cierre complicado, pero en este 2024 tengo muchísimas metas, me voy a ir a vivir sola, que es algo que me emociona mucho y quiero sentir a nivel personal esa seguridad de empoderamiento, de tener el control sobre las cosas”, agregó.

La periodista está muy enfocada en su trabajo actual, sus proyectos con marcas y en su crecimiento personal, pero no le cierra la puerta a volver a la televisión, plataforma que le dio mucho en su carrera.

“Quiero estar más tranquila, más segura, quiero empezar un negocio que quería desde diciembre. Por el momento no sabemos nada sobre otra temporada de Conexión Fútbol, nos habían dicho que íbamos a volver, pero no sabemos nada. A mí me encantaría tener la oportunidad de volver a la televisión, pero no tengo nada concreto”, concluyó.

A Escalante le resta todo el mes de enero en las clases del curso de manipulación de armas, luego de eso espera empezar a practicar algún deporte que le sirva de defensa personal.