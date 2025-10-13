Asesinan al diseñador mexicano Edgar Molina en violento tiroteo en Moroleón

El diseñador mexicano Edgar Molina fue asesinado a balazos en Moroleón, Guanajuato; autoridades investigan el crimen que conmociona al mundo de la moda. (Edgar Molina Foto: People en Español /Edgar Molina Foto: People en Español)

El mundo de la moda mexicana está de luto. El reconocido diseñador Edgar Molina fue asesinado este fin de semana durante un tiroteo ocurrido en Moroleón, Guanajuato, dejando consternados a familiares, amigos y figuras del ámbito político.

Según People en Español, el ataque ocurrió cerca de las 7:30 p.m. del sábado, cuando sujetos armados abrieron fuego contra una camioneta Toyota gris en la que se encontraba el diseñador. Molina murió en el sitio luego de recibir varios impactos de bala.

En el mismo vehículo viajaba una mujer que resultó gravemente herida. Fue trasladada de inmediato a un centro médico, donde permanece internada y bajo vigilancia. Testigos aseguraron que los disparos desataron pánico en la zona, pues el ataque se dio en plena vía pública.

La alcaldesa de Moroleón, Alma Barragán, confirmó el fallecimiento y lamentó profundamente la pérdida de su amigo. Además, aseguró que las autoridades ya desplegaron un operativo para dar con los responsables del crimen.

Molina era uno de los diseñadores más reconocidos de Guanajuato, con una carrera destacada en la moda nacional. Hace apenas unas semanas había acaparado miradas por vestir a la gobernadora Libia Dennise García durante la ceremonia del Grito de la Independencia, el pasado 15 de setiembre.

La mandataria también expresó su tristeza a través de un comunicado oficial:

“Mis más sinceras condolencias por el fallecimiento de Edgar Molina, talentoso diseñador guanajuatense que con su creatividad y pasión deja una huella invaluable en quienes lo conocimos”, escribió García.

La Fiscalía del Estado mantiene abierta una investigación para esclarecer el crimen que ha sacudido al mundo del diseño y la moda en México.