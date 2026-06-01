Banda de Sarapiquí a la que Ed Sheeran fue a ver en La Cali hace inesperada confesión sobre el cantante

Ed Sheeran permaneció cerca de una hora observando la presentación de la banda costarricense Insanity en un bar de La California. (captu/cortesía)

Antes de presentarse este sábado 30 de mayo en el estadio Nacional como parte de su gira mundial Loop Tour, el cantante británico Ed Sheeran apareció de manera inesperada en Butts Bar Metal, en barrio La California, y terminó convirtiéndose en el espectador más famoso que ha tenido la banda costarricense Insanity.

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Lo más curioso es que los músicos no solo no se dieron cuenta de inmediato de quién los estaba viendo tocar, sino que además admitieron a La Teja que no son seguidores habituales de la música del artista. Sin embargo, después de la experiencia que vivieron, aseguran que ahora lo tendrán mucho más presente.

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“Nosotros conocemos quién es Ed Sheeran y respetamos mucho su carrera, pero sinceramente no escuchamos ese tipo de música de forma habitual. Creo que después de lo que pasó el viernes sí lo vamos a tener mucho más presente”, contó entre risas Len Martínez, vocalista de la agrupación.

“Sarapiquí Fucking Rules” es la frase que identifica a Insanity y que sus seguidores ya reconocen dentro y fuera de la zona. fotos: Insanity (Insanity /Insanity)

Los integrantes de Insanity aseguran que al principio no reconocieron al cantante británico entre el público. (Insanity /Insanity)

Los integrantes de Insanity jamás imaginaron que Ed Sheeran estaba entre el público observando su presentación. (Insanity /Insanity)

La banda, originaria de Sarapiquí, fue una de las invitadas a un evento organizado por las agrupaciones Sin Sombra y CISMA en el conocido bar metalero de La Cali. Incluso estuvieron a punto de no asistir debido a las fuertes lluvias que afectaron su zona y la incertidumbre sobre el estado de la ruta por el Zurquí, pero por dicha lograron llegar.

Según relató Martínez, cuando empezaron con el chivo, Ed Sheeran ya estaba ahí, aunque ninguno de los integrantes cayó en cuenta de quién era.

“Para ser sincero, al principio no lo reconocí. Como tenía el pelo un poco más largo pensé que era simplemente un extranjero disfrutando del evento. Lo que sí me llamó mucho la atención fue que andaba acompañado por dos guardaespaldas enormes”, recordó.

La banda sarapiqueña aseguró que la visita de Ed Sheeran fue una experiencia “surrealista”. (Insanity /Insanity)

Ed Sheeran permaneció cerca de una hora viendo el espectáculo de la agrupación costarricense. (Insanity /Insanity)

León Martínez contó que al principio pensó que el cantante era simplemente un extranjero disfrutando del concierto. Fotos: Insanity (Insanity /Insanity)

A pesar de eso, la banda siguió concentrada en su presentación.

Durante aproximadamente una hora, Insanity interpretó su repertorio mientras el artista británico permanecía frente al escenario observando el espectáculo.

“Él interactuaba mucho con nosotros. Nos veía, movía la cabeza al ritmo de la música y se notaba que estaba disfrutando. Yo pensaba que había estado solo un rato, pero después me di cuenta de que estuvo durante toda la presentación”, comentó.

La sorpresa llegó cuando terminó el show

La visita del artista británico provocó un inesperado aumento de seguidores para la banda en redes sociales. (Insanity /Insanity)

“Se acercó un miembro de otra banda y nos dijo: ‘Maes, tienen que poner esto en redes sociales’. Le preguntamos por qué y nos respondió: ‘Porque Ed Sheeran estuvo ahí viéndolos tocar’”, recordó.

Fue entonces cuando entendieron quién había sido aquel espectador tan atento durante todo el concierto.

Dos integrantes de la agrupación, Franklin García y Carlos “Chinino” Jiménez, incluso tuvieron la oportunidad de saludar al cantante británico.

“Según me contaron, él mismo les extendió la mano. Ellos estaban vueltos locos de la emoción”, agregó Martínez.

Cuando intentaron regresar para tomarse una fotografía, Ed Sheeran ya se había retirado del lugar.

La banda compartió varios clips y las cuentas oficiales de la banda empezaron a recibir nuevos seguidores de manera inesperada.

“Tenemos un video en TikTok que ya ronda las 35 mil reproducciones y para nosotros eso es muchísimo porque normalmente no hacemos publicidad”, explicó.

Insanity tiene más de una década de trayectoria y está integrada por Franklin García, Carlos “Chinino” Jiménez, Maiko Chávez y Len Martínez, quien además trabaja como profesor de inglés en el Liceo Rural Los Arbolitos de Sarapiquí.

La agrupación ha tocado en distintas partes del país, y en este momento prepara una gira por Guatemala para setiembre y también trabaja en un sencillo llamado “Demon’s Insight”, una de las canciones que, sin saberlo, terminó escuchando Ed Sheeran durante su visita al bar.

Además, los músicos organizan varios chivos y cada año hacen el Sarapiquí Metal Fest, festival que ya suma dos ediciones y que esperan realizarlo este año.

Insanity prepara una gira por Guatemala y trabaja en nueva música para este 2026. (“Sarapiquí Fucking Rules” es la frase que identifica a Insanity y que sus seguidores ya reconocen dentro y fuera de la zona./“Sarapiquí Fucking Rules” es la frase que identifica a Insanity y que sus seguidores ya reconocen dentro y fuera de la zona.)

“Siempre les digo a mis compañeros que cuando nos subamos a un escenario demos todo lo que tenemos porque nunca sabemos quién puede estar viendo. Y vea qué curioso, esta vez quien estaba observando era una de las estrellas más grandes de la música mundial”, concluyó Martínez.