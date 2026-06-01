¿Qué hacía Ed Sheeran en un bar metalero de La Cali? Dueño del local contó toda la historia

Ed Sheeran sorprendió a los asistentes de Butts Bar Metal en La California. (captu/cortesía)

Nadie se esperaba que una de las estrellas más importantes de la música mundial terminara disfrutando de una noche de metal en pleno corazón de San José.

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Antes de presentarse este sábado 30 de mayo en el Estadio Nacional como parte de su gira mundial Loop Tour, el cantante británico Ed Sheeran apareció de manera inesperada en Butts Bar Metal, un reconocido bar ubicado en barrio La California, 100 metros sur y 50 metros oeste de la estación del Atlántico.

La visita tomó por sorpresa, incluso, a Moisés Aguilar, propietario del establecimiento, quien aseguró a La Teja que jamás imaginó recibir a una figura de semejante nivel en un local dedicado principalmente al rock y al metal.

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“Vimos llegar dos vehículos enormes y se bajaron varios hombres corpulentos que parecían guardaespaldas. Ahí entendimos que algo estaba pasando. Luego nos dimos cuenta de que se trataba de Ed Sheeran”, relató.

Moisés Aguilar dueño del local. foto:Butts Bar Metal (Butts Bar Metal/Butts Bar Metal)

Butts Bar Metal abrió sus puertas en el 2018 y se ha convertido en un punto de encuentro para bandas internacionales.

Según contó, el artista ingresó como cualquier otro cliente, sin solicitar trato especial ni cerrar el local para su visita.

Ed Sheeran probó cervezas nacionales durante su visita al establecimiento. (Butts Bar Metal/Butts Bar Metal)

La visita tomó por sorpresa incluso al propietario del local. (Butts Bar Metal/Butts Bar Metal)

Poco a poco los asistentes comenzaron a reconocerlo, pero el ambiente se mantuvo tranquilo y respetuoso, algo que, según Aguilar, pudo influir para que el cantante disfrutara de la experiencia con total normalidad.

El músico se quedó cerca de una hora viendo la presentación en vivo de Insanity, una banda de Sarapiquí, y hasta se animó a mezclarse con el ambiente metalero.

“Lo vimos disfrutando muchísimo. Incluso, estuvo mocheando un poco, brincando y moviéndose con la música. Fue algo que nadie esperaba”, comentó el empresario.

Además de disfrutar del concierto, el cantante aprovechó para probar algunas de las cervezas más populares del país.

“Tomó cerveza nacional. Estaba relajado, en plan de disfrutar el momento y conocer un poco del ambiente”, explicó.

Aguilar añadió que, aunque el local está acostumbrado a recibir bandas internacionales de metal, la llegada de Ed Sheeran fue completamente inesperada.

La banda holandesa Sinister también pasó por el Butts. Cortesía: Butts Bar Metal (Butts Bar Metal/Butts Bar Metal)

Butts Bar Metal abrió sus puertas en el 2018 y se ha convertido en un punto de encuentro para bandas internacionales.Cortesía: Butts Bar Metal (Butts Bar Metal/Butts Bar Metal)

Al bar han llegado grandes artistas. Cortesía: Butts Bar Metal (Butts Bar Metal/Butts Bar Metal)

Steve Asheim, el legendario baterista, miembro fundador y principal compositor musical de Deicide. Cortesía: Butts Bar Metal (Butts Bar Metal/Butts Bar Metal)

La banda británica Benediction estuvo en el bar metalero. Cortesía: Butts Bar Metal (Butts Bar Metal/Butts Bar Metal)

El empresario nos contó que antes de abrir el bar emprendió con una tienda de discos, camisetas y artículos de rock y metal en San José, negocio que mantuvo durante varios años y que le permitió darse a conocer dentro de la comunidad metalera costarricense. Sin embargo, con el paso del tiempo los ingresos ya no fueron suficientes para sostenerlo y tuvo que cerrar sus puertas.

Lejos de rendirse, Aguilar incursionó en otros negocios hasta que logró reunir el capital necesario para cumplir uno de sus mayores sueños: abrir un bar dedicado al rock y al metal. Así nació Butts Bar Metal en el 2018, un proyecto que, según recuerda, recibió el respaldo inmediato de amigos, clientes y seguidores que había cosechado durante más de dos décadas dentro de la escena nacional.

Con el paso de los años, el local se convirtió en un punto de encuentro para músicos y bandas internacionales. Todo tomó impulso cuando integrantes de la agrupación británica Benediction visitaron el establecimiento y quedaron tan satisfechos con la experiencia que comenzaron a recomendarlo a otros artistas que llegaban al país. A partir de ahí, el famoso “boca a boca” hizo lo suyo.

Gracias a esas recomendaciones, el bar ha recibido a agrupaciones de renombre internacional como Benediction, Sinister, Vomitory, Masacre y más de una veintena de bandas reconocidas dentro de la escena metalera mundial. Incluso, según Aguilar, visitantes de países como México, Guatemala, Panamá y Colombia han llegado al lugar atraídos por la reputación que ha ganado entre músicos y aficionados del género.

Sin embargo, nunca habían recibido a una figura tan reconocida fuera del mundo del rock y el metal.

“Nos sentimos muy afortunados. Hemos tenido visitas importantes, pero jamás imaginamos que Ed Sheeran iba a llegar aquí”, aseguró.

Cuando la presentación de la banda terminó, el artista permaneció unos minutos más en el lugar antes de retirarse acompañado por su equipo de seguridad.

Lo curioso es que, según comentó Aguilar, ninguno de los demás comercios de La California reportó haber visto al cantante esa noche.

“Llegó directamente aquí, disfrutó del lugar y después se fue. Nadie nos reportó que visitara otro negocio”, concluyó.

La inesperada aparición del británico dejó una anécdota que difícilmente olvidarán los clientes y colaboradores del bar, quienes todavía no salen del asombro tras compartir una noche con una de las mayores estrellas de la música mundial.