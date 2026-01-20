Carolina Jaikel cuenta cómo el ejercicio y la fe la sostienen durante su tratamiento

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, (Instagram/Instagram)

En medio de su lucha contra el cáncer de pulmón con metástasis ósea, Carolina Jaikel ha encontrado en el ejercicio moderado y la fe una fuente de fortaleza para enfrentar su tratamiento día a día.

Por medio de su cuenta de Instagram, la presentadora se mostró uniformada y haciendo ejercicio, y confesó que mantenerse activa le ha hecho bien, aunque ahora escucha más que nunca a su cuerpo.

“Hago pesas tres veces por semana, pero menos pesado, escuchando mi cuerpo, para ayudar a mantener mi masa muscular”, compartió.

Además del gimnasio, Carolina contó que camina de dos a tres veces por semana, una práctica que se ha convertido en un complemento importante en su proceso.

“Caminar tiene muchísimos beneficios durante el tratamiento de cáncer: ayuda a reducir la fatiga, protege el sistema cardiovascular, fortalece el sistema inmune (al mejorar la circulación y disminuir la inflamación) y, lo más importante, ayuda a la parte emocional”, explicó.

De toda su rutina, hay un momento que disfruta especialmente. Carolina reveló que sus caminatas se han convertido en un espacio de conexión espiritual, acompañadas de música y oración.

“Pongo el playlist de Hakuna y le dedico a Dios cada paso que doy. Agradezco, le cuento mis miedos o simplemente escucho y me dejo envolver por las canciones. Hay muchas maneras de sentirnos cerquita de Dios; en mi caso, la música es una aliada increíble”, confesó.

Con este mensaje, Carolina Jaikel no solo comparte cómo cuida su cuerpo durante el tratamiento, sino también cómo la fe y pequeños momentos de paz se han convertido en un apoyo clave para seguir adelante.