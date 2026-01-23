Creadora de contenido tica alerta sobre forma en que le robaron el dinero de su graduación sin que se diera cuenta

La creadora de contenido Diana Rosich, una costarricense que vive y trabaja en Irlanda, encendió las alertas en redes sociales tras contar cómo le robaron ₡350 mil de sus ahorros, sin haber recibido llamadas, correos ni haber caído en ningún engaño digital.
Robo ocurrió sin llamadas ni enlaces
Rosich, quien comparte su experiencia de vida en el extranjero con miles de seguidores, explicó que decidió publicar el video con un objetivo claro: evitar que a otras personas les pase lo mismo. Según relató, el dinero robado estaba guardado en una cuenta de ahorros de un banco público y tenía como destino el pago de su graduación de licenciatura.
“Se los voy a contar para que no les pase. A mí no me llamaron, no respondí ningún correo, no abrí ningún link, no hice nada. La gente necesita saberlo porque es muy fácil que nos roben sin hacer nada”, expresó al inicio del video.
El momento del robo lo descubrió al revisar su cuenta bancaria. “Llegué, abrí mi cuenta y vi que decía 300 colones. Pensé que veía mal, pero no. Me metí en movimientos y vi SINPE menos 100 mil, menos 100 mil, menos 50 mil, menos 100 mil”, detalló.
Número prepago fue la clave del robo
La creadora explicó que a esa cuenta tenía ligado un número de SINPE Móvil que no correspondía a su número personal, sino a una línea prepago que había adquirido tiempo atrás para un emprendimiento.
“Vendieron mi número prepago a otra persona y esa persona me sacó todo por medio de mensajes de texto, con SINPE móvil, tanto monto a tal número”, afirmó.
Tras el incidente, Rosich presentó denuncias ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el banco y la operadora telefónica. En esta última le indicaron que, si un número prepago pasa cuatro meses sin recarga, puede ser reasignado a otra persona.
Aunque no logró recuperar el dinero y aún espera respuesta del OIJ, ella nos aseguró que decidió contar su caso como una advertencia pública.
“Lo comparto para que no le pase a otras personas”, concluyó.
