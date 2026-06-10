Danny CR contó cómo ocurrió el robo que lo dejó sin sus principales herramientas de trabajo

Los delincuentes quebraron uno de los vidrios del vehículo y se llevaron equipos que el locutor utiliza para trabajar.

Lo que comenzó como una mejenga entre amigos terminó convirtiéndose en una noche que Daniel Álvarez, mejor conocido como Danny CR, difícilmente olvidará.

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Luego de contar en redes sociales que le robaron varias pertenencias de valor, el reconocido locutor conversó con La Teja y reveló nuevos detalles sobre cómo ocurrió el incidente que lo dejó sin algunas de las herramientas que utiliza para trabajar todos los días.

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Según explicó, todo sucedió mientras jugaba fútbol en unas canchas de La Uruca.

“Los carros estaban parqueados en un lugar donde en teoría no debería pasar nada porque es como un callejón”, relató.

Sin embargo, cuando terminó el partido y regresó a su vehículo se llevó una desagradable sorpresa.

“Me habían tachado el carro. Yo, muy confianzudo, dejé mi bolso atrás con la computadora. Ahí tenía la compu, una tableta y un celular”, contó.

Los delincuentes quebraron uno de los vidrios del vehículo y se llevaron el bolso donde estaban los equipos electrónicos, además de otro bolso que tenía algunas pertenencias personales.

Danny CR contó que el robo ocurrió mientras jugaba fútbol con amigos en unas canchas de La Uruca. (Danny álvarez /Danny álvarez)

El locutor reconoció que fue un golpe duro, ya que perdió equipos fundamentales para sus proyectos de radio y plataformas digitales. (Danny álvarez /Danny álvarez)

Lo que más lamenta Danny es que los artículos robados forman parte de las herramientas que necesita para cumplir con sus compromisos laborales.

“Es complicado porque son las herramientas que uso para trabajar”, afirmó.

El comunicador sospecha que el robo ocurrió apenas unos minutos antes de que terminara el partido.

Incluso recordó una situación que ahora le parece extraña.

“Cuando estábamos terminando escuchamos gente preguntando por un supuesto celular perdido. Viéndolo ahora, sentimos que pudo haber sido una forma de despistar”, comentó.

Aunque en el lugar había más personas y varias canchas en funcionamiento, nadie logró ver quién cometió el robo.

Danny explicó que existe una cámara en la zona y que ya solicitaron las imágenes para intentar obtener alguna pista de lo ocurrido.

A pesar del mal rato, destacó el apoyo que recibió de sus amigos, quienes permanecieron a su lado ayudándolo a resolver la situación.

Además, contó que varias personas se han solidarizado con él y hasta le ofrecieron una computadora para que pueda continuar trabajando mientras logra recuperarse de la pérdida.

“Ahí estamos, con salud y estamos vivos, que es lo importante”, expresó.

Por ahora, el locutor se encuentra realizando los trámites correspondientes, incluyendo la denuncia ante las autoridades y las gestiones relacionadas con los daños que sufrió su carro.

Aunque reconoce que fue un golpe duro, especialmente por tratarse de herramientas de trabajo, asegura que seguirá adelante y buscará la manera de reponerse de esta complicada situación.