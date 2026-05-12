Danny CR no se guardó nada y revela lo que vivió antes de salir de Los 40

Danny CR habló sin filtros sobre su salida de Los 40 Costa Rica. (el danny Cr /el danni cr)

El locutor Danny Álvarez decidió hablar claro y sin rodeos sobre su salida de Los 40 Costa Rica, un proceso que, según contó a este medio, estuvo cargado de emociones y decisiones que le cambiaron el rumbo.

“Me cerraron el programa sin ningún motivo; la persona que gerenciaba la radio desde México pensaba que el contenido no era lo suficientemente bueno para la radio”, aseguró.

Danny explicó que desde la gerencia también se decía que el programa no tenía audiencia ni generaba ventas, algo que a él le sorprendió.

“Es extraño porque el programa (El Desayuno 40) fue catalogado como número uno en las mañanas. Luego de que nos silencian, yo pido que me cambien horario porque querían que fuera a hacer horario sin salir al aire, y como no quisieron cambiarlo, tomé la decisión de renunciar y emprender en el mundo digital”, contó.

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Se reinventó en lo digital

El locutor ahora apuesta por su proyecto en YouTube “El Danny CR”. (captura /Danny Cr)

“Las mañanitas” es su nuevo programa digital de dos horas. (captura /Danny Cr)

Danny está muy contento con su proyecto. Captura (captura /Danny Cr)

Las Mañanitas con el Danny. (captura /Danny Cr)

Lejos de quedarse cruzado de brazos, el locutor se movió rápido y encontró una nueva oportunidad.

Danny contó que, días después de su salida, llegó al estudio de Erick Muñoz, quien le abrió las puertas para arrancar un nuevo proyecto en su canal de YouTube “El Danny CR”.

“Es un mercado nuevo para mí, donde yo era invisible. Este programa (Las mañanitas) es de dos horas, tiene la misma temática, mensajes de WhatsApp, un tema del día, los mensajes de los famosos cachetones, que son mensajes de niños, reporte de tránsito, y como soy mi propio jefe, tengo una sección nueva que se llama Así amanece”, explicó.

Además, detalló que incluyó dinámicas como “Mándemela”, donde reacciona a distintos temas que le envía la gente.

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Así está generando ingresos

El locutor también encontró una forma de monetizar su contenido.

“Lo bueno es que tenemos chat y superchat, donde la gente paga para anunciarse con varios precios. Al final, ese dinero es el que yo me estoy ganando”, dijo.

Un camino distinto, pero con apoyo

Danny reconoce que no ha sido fácil adaptarse a esta nueva etapa, pero el respaldo de la gente lo ha motivado a seguir.

“Hay gente que está desde mis comienzos en Los 40 y ha emigrado con nosotros a una plataforma distinta como lo es el mundo de YouTube. Hay gente que se lo pone a los chiquillos en el carro, lo ve diferido y hasta lo pueden escuchar en Spotify”, comentó.

Lo que viene

El proyecto sigue creciendo y el locutor ya tiene planes claros.

“El programa va bien, desde las 6 a. m. están ahí, confiando y apoyándonos”, aseguró, adelantando que pronto espera tener invitados especiales para seguir conectando con su audiencia.

Agradecido con los suyos

Finalmente, Danny no dejó pasar la oportunidad para agradecer a varios colegas que lo han apoyado en esta nueva etapa, entre ellos Josué Quesada, Diego Obando, Jason Arce y Anthony Porras, quienes han compartido su contenido y lo han impulsado.