De las pasarelas a una cama de hospital: supermodelo Anok Yai revela grave problema de salud

La reconocida supermodelo internacional Anok Yai pasó de protagonizar portadas y pasarelas a enfrentar una dura batalla de salud que la llevó a estar hospitalizada y sometida a una cirugía pulmonar.

La supermodelo fue reconocida hace pocas semanas como Modelo del Año 2025, uno de los mayores honores en la industria de la moda. (Anok Yai/Anok Yai)

Fue la propia modelo, de 28 años, quien decidió contar su historia a través de una publicación en Instagram, donde reveló que padece un defecto congénito que estaba afectando seriamente su corazón y pulmones.

Según explicó Yai, durante gran parte de su vida la condición no presentó síntomas, pero en el último año su salud comenzó a deteriorarse.

“Lo que empezó como algo silencioso terminó convirtiéndose en tos persistente, dolores en el pecho, dificultad para respirar e incluso episodios de tos con sangre”, relató.

Anok Yai compartió imágenes desde el hospital, donde se recupera tras someterse a una cirugía robótica de pulmón. (Anok Yai/Anok Yai)

La modelo aseguró que, aunque intentó seguir trabajando mientras buscaba respuestas médicas, llegó un punto en el que entendió que su salud seguiría empeorando si no actuaba. Por esta razón, se sometió a una cirugía robótica de pulmón, un procedimiento mínimamente invasivo que se utiliza para tratar afecciones pulmonares complejas.

En las imágenes que compartió, se le ve recuperándose en una cama del NYU Langone Health, conectada a oxígeno y rodeada de libros, mientras enfrenta su proceso de recuperación.

“Siempre creí que podía exigirme más que cualquier cosa, pero el universo tiene formas de detenerlo a uno y despertarlo”, escribió la supermodelo.

Yai también aprovechó el mensaje para agradecer a sus médicos, enfermeras, amigos y familiares, quienes la acompañaron durante uno de los momentos más difíciles de su vida.

La publicación generó una ola de apoyo en redes sociales. Figuras como Naomi Campbell, Heidi Klum e Iman le enviaron mensajes de ánimo y pronta recuperación.

El testimonio de Anok Yai cobra aún más fuerza si se toma en cuenta que, hace apenas unas semanas, fue reconocida como Modelo del Año 2025 en los Fashion Awards de Londres, uno de los mayores honores de la industria de la moda.