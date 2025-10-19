¿De qué murió Sam Rivers, bajista y fundador de Limp Bizkit?

Sam Rivers falleció este sábado. Foto: Instagram (Sam Rivers/Sam Rivers)

La familia de Sam Rivers, bajista y uno de los fundadores de la legendaria banda de nu metal Limp Bizkit, confirmó este sábado que el músico falleció a los 48 años tras una larga lucha contra el cáncer.

LEA MÁS: Falleció querido cantante y compositor nacional

En un comunicado compartido por el grupo en sus redes sociales, señalaron que Rivers murió en horas de la mañana, aunque la noticia se dio a conocer hasta horas de la noche.

“Su espíritu vivirá para siempre en cada acorde, cada escenario, cada recuerdo”, expresó la banda, que lo describió como el latido detrás de cada canción.

LEA MÁS: Galy Galiano se deja ver disfrutando de Manuel Antonio y hasta bromeó con uno de sus temas

La familia del bajista explicó que Sam venía enfrentando problemas de salud desde hace varios años, aunque prefirieron no detallar el tipo exacto de cáncer que padecía.

Sam Rivers, fue el bajista y fundador de LIMP BIZKIT. Foto; rocktambulos (Rocktambulos/Rocktambulos)

Una batalla que venía de años atrás

Según el medio La Tercera, de Chile, el músico ya había atravesado por momentos críticos en el pasado. En 2015 tuvo que retirarse temporalmente de Limp Bizkit debido a una grave enfermedad hepática causada por el consumo excesivo de alcohol, lo que derivó en un trasplante de hígado dos años después.

De hecho, en el libro Raising Hell: Backstage Tales From The Lives Of Metal Legends, del periodista Jon Wiederhorn, Rivers contó que los médicos le advirtieron que si no dejaba de beber “iba a morir”. Tras el trasplante, logró estabilizar su salud y decidió cambiar radicalmente su estilo de vida.

Durante su presentación en el Festival Estéreo Picnic de 2024, en Colombia, Rivers apareció usando una camiseta con la frase “F** cancer”*, gesto que fue visto por los fans como una muestra pública de su lucha contra la enfermedad.

Figura clave del nu metal

Sam Rivers fue uno de los miembros fundadores de Limp Bizkit, banda que nació en la década de 1990 y revolucionó el rock alternativo al combinar metal y rap en un estilo único que marcó a toda una generación.

Junto a Fred Durst, Wes Borland, John Otto y DJ Lethal, Rivers fue parte esencial del sonido que llevó a la banda a la fama mundial con discos como Significant Other (1999) y Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000).

Este medio destacó que las influencias musicales del bajista eran Black Sabbath, Megadeth y Jeff Ament de Pearl Jam. Su potente base rítmica fue clave para consolidar el estilo que distinguió a Limp Bizkit en los 2000.

*Nota realizada con ayuda de inteligencia artificial con información verificada por un periodista y revisada por un editor.