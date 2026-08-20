Diego Bravo revela cómo terminó su relación con Sebastián Marín y sorprende con lo que dice de él

Diego Bravo habló con La Teja sobre el final de su relación con Sebastián Marín. (Diego Bravo /La Teja)

Diego Bravo ya había confirmado a La Teja que su relación de meses con Sebastián Marín llegó a su final, pero ahora decidió contar más detalles de lo que ocurrió antes de tomar esa decisión.

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El influencer reveló que la ruptura no ocurrió de un día para otro y que ambos venían atravesando un proceso desde hacía algún tiempo, en el que hubo conversaciones e intentos por entender qué era lo mejor para los dos.

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- ¿La decisión de terminar fue reciente o ya llevaban algún tiempo distanciados?

La decisión definitiva es relativamente reciente, pero creo que, como pasa en muchas relaciones, veníamos atravesando un proceso desde hace algún tiempo. Hubo conversaciones, intentos de entendernos y momentos en los que ambos tuvimos que preguntarnos qué era lo mejor.

No fue una decisión impulsiva ni tomada desde el enojo. Fue más bien aceptar, con muchísimo cariño, que en este momento nuestros caminos necesitaban tomar direcciones distintas.

- ¿Quién tomó la decisión de ponerle punto final?

No me gustaría ponerle el peso de la decisión a una sola persona porque siento que eso reduciría demasiado todo lo que vivimos. Al final fue un proceso entre los dos, aunque quizá uno de los dos haya tenido que verbalizarlo primero. Lo importante es que terminamos con respeto. Sebastián es una excelente persona, alguien a quien amo y quiero mucho, y por quien siempre voy a sentir un cariño muy especial. Una relación puede terminar sin necesidad de convertir a la otra persona en alguien malo.

El influencer reveló detalles de lo que ocurrió antes de ponerle punto final a su romance. (Diego Bravo /La Teja)

- ¿Podrían volver a ser amigos?

Sí, completamente. Creo que ahora lo más sano es que cada uno tenga su espacio y viva su propio proceso, pero no descarto que más adelante podamos construir una amistad bonita. Hay cariño y recuerdos buenos como para convertirnos en dos desconocidos. El tiempo será el que vaya acomodando las cosas.

El influencer contó cómo quedó actualmente su relación con su expareja. (Cortesía/Cortesía)

— ¿Por qué estuvieron más alejados de las redes durante los últimos meses? ¿Ya estaban atravesando dificultades?

Cuando una relación es pública, muchas veces cualquier fotografía, ausencia, comentario o interacción termina siendo interpretada por otras personas. Durante los últimos meses, preferimos vivir ciertas cosas puertas adentro, conversar y entender qué queríamos sin sentir que teníamos que darle explicaciones a todo el mundo. Eso fue una manera de cuidar la relación y de cuidarnos nosotros.

-¿Ya está disfrutando de su soltería?

Sebastián no es una persona que necesite ser reemplazada; ocupó un lugar muy importante en mi vida y eso merece respeto. Hoy estoy aprendiendo nuevamente a disfrutar de mí, de mis amigos, del trabajo, de los viajes, de conocer personas y de vivir sin tantas expectativas.

- ¿Está cerrado al amor?

No estoy cerrado al amor ni quiero decir ‘no quiero una relación’ porque uno nunca sabe lo que la vida puede ponerle enfrente. Simplemente no tengo prisa.

Si algún día aparece alguien y las cosas fluyen de manera bonita, lo viviré cuando llegue. Por ahora estoy tranquilo, agradecido y disfrutando muchísimo de esta etapa.