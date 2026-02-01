Director de cine costarricense hará película en México sobre el amor y el populismo en campañas electorales

El director y productor costarricense Frayser Navarrete rodará en México la película Plan B, una comedia romántica con fuerte trasfondo político que explora el populismo, la manipulación emocional en campañas electorales y el riesgo de convertir la política en espectáculo, en una historia que adquiere una lectura especial en el contexto electoral actual.

Una película política inspirada en el contexto actual

Frayser Navarrete dirigirá Plan B, una película política rodada en México. (Cortesía /Cortesía)

La idea de Plan B nace de la observación del clima político contemporáneo, marcado por campañas cada vez más emocionales, liderazgos carismáticos y narrativas que priorizan la confrontación sobre las propuestas. Navarrete reconoce que el entorno político reciente fue una fuente directa de inspiración.

“Soy un apasionado de la política y me inspiré mucho en el contexto que vivimos actualmente”, nos contó el cineasta.

La película será rodada en México, en una coproducción entre la empresa costarricense END FILMS y la productora mexicana Kaba Films, liderada por Karla Barahona, quien además encabeza el elenco.

El rodaje se iniciará el 12 de febrero, y el director permanecerá prácticamente todo el mes en ese país; viajará el 2, para votar este domingo.

Navarrete asumirá varias funciones dentro del proyecto. “Tendré la dirección a cargo y haré un papel muy pequeño, casi cameo”, explicó.

La trama de Plan B se sitúa en el corazón de una campaña política en crisis. Después de 25 años sin verse, un comediante en declive y una candidata municipal rígida, que fue su primer amor, se ven obligados a trabajar juntos para rescatar una campaña en caída. Entre humor, heridas antiguas y conversaciones pendientes, ambos descubren que aún tienen algo importante que decirse.

La historia sigue a Ana Villalobos, una candidata profesional y estricta, enfrentada a Antonio Barrera, un rival populista y carismático. La llegada de Dani Salgado, un standupero estancado que regresa al pueblo, detona un “plan alternativo”: usar el humor como puente para reconectar con la esencia, sanar lo no dicho y, quizá, abrir una segunda oportunidad personal y política.

El costarricense Frayser Navarrete dirigirá Plan B, una película política rodada en México. (Cortesía /Cortesía)

Un mensaje político que interpela al votante

Aunque Plan B se construye desde el romance y la comedia, su núcleo es claramente político. El director señala que la película busca provocar reflexión sobre cómo se toman hoy las decisiones electorales.

“En elecciones no alcanza con castigar a unos o seguir a otros por populismo. Lo peligroso es cuando la conversación pública se vuelve espectáculo: el populista manda más que las propuestas, el miedo reemplaza los datos y la gente termina eligiendo por impulso”, afirmó Navarrete.

La cinta pone el foco en la influencia de la estrategia, la imagen y la manipulación emocional en la voluntad ciudadana.

“La película muestra cómo la estrategia, la imagen y la manipulación emocional pueden torcer la voluntad de las personas”, explicó, antes de lanzar un llamado directo a la ciudadanía: “Que cada persona se pregunte quién se beneficia de lo que estoy compartiendo, de lo que estoy creyendo, de lo que me están haciendo sentir”.

Lejos de plantear un mensaje pesimista, Plan B propone una salida.

“La política puede volver a ser servicio si la ciudadanía se organiza, se informa y no se deja secuestrar por el populismo y la concentración del poder. Esa es la idea de Plan B”, subrayó.

El elenco principal está encabezado por actores mexicanos reconocidos. Karla Barahona interpreta a Ana Villalobos; Pablo Valentín da vida a Dani Salgado; y Eduardo (Lalo) España encarna a Antonio Barrera, el antagonista populista. El reparto incluye además a Fabiola del Pilar (Xime), Manfred Schlager (Edgar) y Joaquín Calatayud (Carlitos), entre otros personajes que retratan el detrás de cámaras de una campaña electoral.

Karla Barahona encabeza la historia ambientada en una campaña electoral. (Cortesía /Cortesía)

Con Plan B, Frayser Navarrete apuesta por una película que utiliza el cine para abrir conversación sobre democracia, emociones y poder, en un momento en que el debate político y la responsabilidad del voto ocupan un lugar central en la discusión pública.

El famoso actor Pablo Valentin será el protagonista masculino (Cortesía /Cortesía)

El reconocido actor Lalo España será en "villano" de la historia, pero también pondrá la diversión (Cortesía /Cortesía)

Nota realizada con ayuda de IA