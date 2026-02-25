Dolor en la familia de Martin Short: fallece su hija Katherine a los 42 años

Martin Short y su hija, quien falleció a los 42 años. Foto: People en Español. (people en /people en español)

Una noticia triste golpea al entorno del actor canadiense Martin Short. Su hija, Katherine Elizabeth Short, falleció a los 42 años en Los Ángeles, según confirmó la familia mediante un comunicado.

Sus seres queridos expresaron el profundo dolor que atraviesan y solicitaron privacidad mientras enfrentan la pérdida. También la describieron como una persona querida, recordada por la alegría y luz que aportaba a quienes la rodeaban.

Según People en Español, de acuerdo con reportes oficiales, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles atendió una llamada de emergencia en una vivienda ubicada en Hollywood Hills el lunes 23 de febrero. Hasta el momento, no se han revelado las causas del fallecimiento.

Katherine fue adoptada por Martin Short y su esposa, la actriz Nancy Dolman, quien murió en 2010 tras una batalla contra el cáncer.

En el ámbito profesional, Katherine desarrolló una carrera como trabajadora social clínica licenciada. Colaboraba con Amae Health, donde brindaba apoyo psicoterapéutico, además de ejercer en práctica privada.

Estudió psicología en la Universidad de Nueva York y posteriormente obtuvo una maestría en trabajo social en la Universidad del Sur de California.

Aunque mantenía un perfil bajo y lejos de los reflectores, en algunas ocasiones iba con el actor a eventos públicos de la industria del entretenimiento.

La familia atraviesa ahora un momento de profundo duelo y ha reiterado su petición de respeto ante la difícil situación.