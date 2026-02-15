Dueño de Logan da esperanzadora actualización: “Hay actitud de lucha contra la murición”

Logan ya suma 48 horas en casa tras su hospitalización y, aunque sigue bajo monitoreo, vuelve a comer con ganas y muestra señales de mejoría. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

La historia de Logan dio un giro que llena de esperanza a sus seguidores. Luego de permanecer internado de emergencia en un hospital en San José, el querido peludito ya tiene 48 horas en casa y, aunque la pelea no ha terminado, su evolución es positiva.

Su dueño, Kevin Argüello, compartió que el perrito está estable y ha comenzado a recobrar el ánimo. Después de pasar varios días sin comer absolutamente nada y perder seis kilos de peso, ahora vuelve a alimentarse con ganas, una señal que llena de optimismo a su familia y a la comunidad que lo sigue.

Eso sí, no todo es color de rosa. Aunque sus parámetros médicos están cada vez más cerca de lo que deberían ser, Logan aún no está fuera de peligro. Se mantiene bajo monitoreo muy cercano mientras continúa su tratamiento por la crisis de Addison, un trastorno endocrino delicado que lo llevó a la hospitalización.

Logan ya se encuentra en su casita junto a su dueño. (Instagram /Logan)

Kevin confirmó además que ya lograron conseguir los medicamentos necesarios y que, en cuestión de semanas, el Addison debería estar bajo control. Una vez estabilizado ese cuadro, podrán enfocarse en una lesión que también requiere atención.

Por ahora, no habrá ríos ni aventuras como las que acostumbraba protagonizar el enérgico boyero australiano. Lo que sí hay es actitud.

“Hay ganas de luchar contra la murición y eso vale mucho”, ha reiterado su dueño, aferrado a la mejoría paulatina del campeón.

La comunidad perruna, que todavía siente la partida de Luna meses atrás, sigue pendiente de cada actualización y enviando buenas vibras para que Logan vuelva a mover la cola con toda su energía.