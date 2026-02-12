Teleguía Farándula

Dueño de Logan pide oraciones para famoso perrito: “Es su batalla más feroz contra la ‘murición’”

Tras la muerte de Luna a finales de diciembre, Logan fue internado de emergencia y su pronóstico es reservado

Por Fabiola Montoya Salas
25/04/2024 San Ramón. Logan, el perro tico más seguido en redes sociales es un boyero australiano. Su dueño, Kevin Argüello, se apoya en la fama del enérgico y gracioso animal para ayudar a otros perros. Foto: Rafael Pacheco Granados
Logan fue internado de emergencia en un hospital en San José. (Rafael Pacheco Granados)

La comunidad de los perritos tiktokers vive días muy difíciles. Luego de la muerte de Luna, ahora su compañero Logan enfrenta un delicado estado de salud y su dueño pidió oraciones por él.

A través de su cuenta de Instagram, Kevin Argüello compartió un video en el que aparece acariciando a Logan y explicó que la situación no es alentadora.

Kevin Argüello pidió oraciones por la salud de su perrito Logan. (Rafael Pacheco Granados)
Kevin Argüello pidió oraciones por la salud de su perrito Logan. (Rafael Pacheco Granados)
25/04/2024 San Ramón. Logan, el perro tico más seguido en redes sociales es un boyero australiano. Su dueño, Kevin Argüello, se apoya en la fama del enérgico y gracioso animal para ayudar a otros perros. Foto: Rafael Pacheco Granados
Luna falleció a finales de diciembre tras morder un sapo. (Rafael Pacheco Granados)

“Loguitan acaba de ser internado en un hospital en San José. Está en crisis de Addison”, escribió. Esta enfermedad es un trastorno endocrino grave que se produce cuando las glándulas suprarrenales no generan suficientes hormonas corticosteroides.

Dueño de Logan pidió oraciones por su perrito.

Argüello detalló además que los parámetros médicos del perrito están alterados y que su pronóstico es reservado. “Por favor hagan una oración por el campeón porque la noche de hoy es su batalla más feroz contra la ‘murición’”, expresó conmovido.

Cabe recordar que Luna falleció a finales de diciembre, luego de morder un sapo, situación que también generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales.

