Dueño de Logan pide oraciones para famoso perrito: “Es su batalla más feroz contra la ‘murición’”

Logan fue internado de emergencia en un hospital en San José. (Rafael Pacheco Granados)

La comunidad de los perritos tiktokers vive días muy difíciles. Luego de la muerte de Luna, ahora su compañero Logan enfrenta un delicado estado de salud y su dueño pidió oraciones por él.

LEA MÁS: Dueño de Logan y Luna, famosos perritos en TikTok, está de luto por fallecimiento de uno de sus perritos

A través de su cuenta de Instagram, Kevin Argüello compartió un video en el que aparece acariciando a Logan y explicó que la situación no es alentadora.

Kevin Argüello pidió oraciones por la salud de su perrito Logan. (Rafael Pacheco Granados)

Luna falleció a finales de diciembre tras morder un sapo. (Rafael Pacheco Granados)

“Loguitan acaba de ser internado en un hospital en San José. Está en crisis de Addison”, escribió. Esta enfermedad es un trastorno endocrino grave que se produce cuando las glándulas suprarrenales no generan suficientes hormonas corticosteroides.

LEA MÁS: Cuando salga a caminar con su peludito respétele su “perronalidad”

Dueño de Logan pidió oraciones por su perrito.

Argüello detalló además que los parámetros médicos del perrito están alterados y que su pronóstico es reservado. “Por favor hagan una oración por el campeón porque la noche de hoy es su batalla más feroz contra la ‘murición’”, expresó conmovido.

Cabe recordar que Luna falleció a finales de diciembre, luego de morder un sapo, situación que también generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales.