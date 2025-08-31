Teleguía Farándula

El curioso amuleto con el que locutores de Pelando el Ojo mantienen cerca a José Ricardo Carballo

José Ricardo Carballo falleció el pasado 17 de agosto en un accidente de tránsito y sus compañeros de Pelando el Ojo no lo olvidan

Por Fabiola Montoya Salas
José Ricardo Carballo
José Ricardo Carballo era locutor de Pelando el Ojo. (Cortesía de Pelando el Ojo para La Nación/Cortesía de Pelando el Ojo para La Nación)

Desde su partida, el pasado 17 de agosto en un trágico accidente de tránsito, José Ricardo Carballo sigue muy presente en el corazón de sus compañeros de Pelando el Ojo. Tanto así, que ahora lo llevan con ellos de una forma muy especial: a través de un amuleto que simboliza su legado, su amistad y la risa compartida.

Fue el locutor Cristian Hernández quien compartió una foto con una esquela de Ricardo, una vela y una pulsera.

“Hoy nos visitó tu papá, tu hermano y tu hermana. Hoy volvimos a sentirte en el programa. José Ricardo, amigo, como esa vela, brillas siempre en nuestros corazones”, escribió el locutor.

José Ricardo Carballo
Los locutores de Pelando el Ojo recibieron un detalle muy especial.Captura (José Ricardo Carballo /José Ricardo Carballo)

En el recuerdito que le dieron a Hernández se ve una pulsera con un ojo turco y una chapita con las iniciales del locutor.

“Gracias por el amor, el cariño y las oraciones por José Ricardo y por nosotros como familia. Que este detalle sirva como amuleto, como un recordatorio de que sigue vivo en cada historia, en cada anécdota y en cada risa compartida”, se lee en el mensaje donde viene la pulserita.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

