El maquillista Alejandro Ramírez reveló que le gustaría ser “mamá” y qué piensa hacer para lograrlo

Alejandro Ramírez es maquillista profesional.

Alejandro Ramírez abrió su corazón con sus seguidores y habló sobre uno de los sueños más importantes que tiene para su futuro: convertirse en mamá y formar su propia familia.

El reconocido maquillista, quien incluso llegó a maquillar a Kim Kardashian, respondió varias preguntas en redes sociales y una de ellas estuvo relacionada con la posibilidad de tener hijos.

Lejos de esquivar el tema, Alejandro aseguró que sí le gustaría convertirse en padre y madre a la vez, aunque tiene claro que antes debe cumplir varias metas personales y económicas.

“Yo quiero ser mamá y papá a la vez, pero como a los 40 años porque primero tengo que trabajar y ahorrar demasiado dinero”, comentó.

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El maquillista contoó que haría para lograr ese sueño.captura (alejandro Ramírez/alejandro Ramírez)

Ramírez explicó que parte de ese ahorro estaría destinado a recurrir a un vientre subrogado para poder cumplir su sueño de formar una familia.

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Además, confesó que otro de sus grandes deseos es poder estar realmente presente en la crianza de su futuro hijo y no perderse momentos importantes por el trabajo.

“Yo agradezco la manera en la que mi mamá me tuvo, pero fue difícil porque mis papás pasaban trabajando. Ahora tienen más tiempo, pero ajá, sí quiero”, expresó.

El maquillista dejó claro que para él la estabilidad económica y emocional son aspectos fundamentales antes de tomar una decisión tan importante.

Alejandro también contó que su mamá siempre soñó con convertirse en abuela, aunque actualmente está feliz disfrutando de otro integrante de la familia.

Según relató, uno de sus hermanos tuvo recientemente un bebé que ya tiene un añito y eso ha llenado de alegría a toda la familia.

El reconocido maquillista suele compartir constantemente detalles de su vida personal y profesional en redes sociales, donde cuenta con una comunidad de seguidores que siempre está pendiente de sus proyectos, ocurrencias y confesiones más sinceras.