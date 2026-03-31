Esposa de Joel Campbell sacude las redes al mostrar los lujosos y costosos regalos que se da

Fernanda Mora, esposa de Joel Campbell, jugador de Liga Deportiva Alajuelense. (redes/Instagram)

La esposa de Joel Campbell, Fer Mora, volvió a llamar la atención en redes sociales luego de mostrar los lujosos y costosos regalos que se da.

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Por medio de su cuenta de Instagram, la guapa compartió una imagen en la que se observan varias bolsas de marcas reconocidas y bastante cariñosas, detalle que de inmediato hizo volver la mirada a más de uno.

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En la fotografía se alcanzan a ver bolsas de firmas como Versace, Burberry, Boss, Supreme, Louis Vuitton y Balenciaga, pero si hubo algo que realmente jaló miradas, fue una cajita verde de Rolex.

Aunque Fer no dio mayores explicaciones sobre cada artículo, la sola presencia de esa emblemática caja bastó para que muchos asumieran que entre sus “gustitos” también podría haber un reloj de alta gama.

La cajita de Rolex fue lo que más llamó la atención

La imagen que compartió Fer. Captura. (fer mo/captura)

El precio del reloj puede variar. Captura. (fer mo/captura)

Uno de los modelos más conocidos de la línea Datejust de Rolex puede arrancar desde los $7.600 hasta más de $17.000, dependiendo del tamaño, materiales y acabados, según el sitio oficial de la marca. Es decir, en colones, el precio puede superar fácilmente los ¢3,8 millones y hasta pasar los ¢8,5 millones, según la versión.

Eso sí, no está confirmado que el artículo mostrado por Fer Mora corresponda específicamente a uno de esos modelos ni que se trate de una compra reciente, pero la publicación sí dejó claro que el lujo no le es ajeno.

Fer Mora no escribió mucho, pero sí dejó claro su gusto

Lejos de entrar en detalles, Fer simplemente reposteó la publicación de una página de compras de confianza y escribió:

“El personal shopping más exclusivo de Costa Rica”.

Con esa corta frase, pero bastante reveladora, dejó claro que se dio una vuelta por artículos de marcas pesadas y que no se andaba con antojos sencillos.

Y es que una cosa quedó clarísima: cuando Fer Mora decide chinearse, lo hace en grande.