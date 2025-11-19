Esposa de Kendall Waston salió llorando del Estadio Nacional y le dedicó mensaje al jugador

La esposa de Kendall Waston, Priscila Robles, no pudo contener las lágrimas al salir del Estadio Nacional y, aun entre la tristeza por la eliminación de Costa Rica rumbo al Mundial 2026, le dedicó al jugador un mensaje cargado de fe, amor y profundo orgullo por su entrega a lo largo de estos años.

Priscila Robles salió llorando del Estadio Nacional tras la eliminación de La Sele y le dedicó un emotivo mensaje a Kendall Waston. (KENA BETANCUR/AFP)

Priscila vivió el partido contra Honduras desde la grada, como siempre lo hace: apoyando a su esposo y deseando que la Tricolor lograra mantenerse con vida en la eliminatoria. Sin embargo, la derrota de este martes terminó por romperle el corazón y el llanto la acompañó al salir del recinto.

Reunió fuerzas para escribir unas palabras para Kendall, donde dejó ver el cariño y la admiración que siente por él, pero también la fe con la que ambos enfrentan los momentos difíciles.

Priscila Robles vivió con mucha emoción la despedida del defensor y compartió un mensaje lleno de fe y agradecimiento. (Priscila Robles/Priscila Robles)

“Mi Dios ha sido bueno y fiel, en todo tiempo. Agradecimiento a Dios es lo que tengo por permitirme verte vestir esa camiseta una vez más. Gracias, gracias, por enseñarle a Key (su hijo) a luchar, pero sobre todo a darle gracias a Dios en todo tiempo. Estoy muy orgullosa de ti y sé que los planes de Dios son perfectos. No sé si este fue tu último partido, pero sé que nos despedimos del Nacional con lágrimas en los ojos, dándole la gloria a Dios por tantos años en este lugar donde fuimos muy felices. Qué orgullosa estoy de ti. Te amo, mi eterno guerrero”, escribió.

Las palabras reflejan el momento tan duro que vivió la familia del jugador tras conocer que La Sele quedó oficialmente fuera del Mundial, un golpe que también sacudió a la afición costarricense.

Con el dolor del resultado, Priscila dejó claro que lo que más la mueve es el agradecimiento por todo el camino recorrido y la certeza de que, pase lo que pase, Waston seguirá siendo su “eterno guerrero”.