Estos son los famosos que comparten cárcel con Nicolás Maduro en el MDC Brooklyn

El Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, conocido por alojar a figuras de alto perfil, ha vuelto a estar en el centro de la atención internacional, esta vez con la llegada de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes fueron arrestados en Caracas por autoridades estadounidenses. Ambos enfrentan cargos federales relacionados con narcotráfico y tráfico de armas en un tribunal de Nueva York. Por ahora, se mantienen tras las rejas sin opción a fianza y declarados no culpables.

Pero Maduro no está solo en el MDC. Este centro de detención ha sido hogar de varios famosos y personajes controvertidos, tanto del mundo del entretenimiento, como del crimen organizado y la política. Algunos de los más conocidos incluyen:

1. Sean “Diddy” Combs

El magnate de la música y la moda, Sean “Diddy” Combs, se encuentra actualmente en el MDC enfrentando serias acusaciones. La estrella del hip-hop, conocido por su imperio de entretenimiento, también pasó por momentos difíciles con la justicia, lo que lo ha llevado tras las rejas en este centro de máxima seguridad.

2. Tekashi 6ix9ine

El polémico rapero Tekashi 6ix9ine, conocido por su estilo provocador y sus problemas con la ley, también cumple tiempo en el MDC Brooklyn. El rapero, cuya carrera estuvo marcada por múltiples controversias, fue condenado por delitos relacionados con crimen organizado, lo que lo llevó a este centro de detención.

3. Luigi Mangione

Luigi Mangione es otro de los reclusos de alto perfil que comparte celdas con Maduro. Este hombre se encuentra acusado en un caso relacionado con la muerte de un ejecutivo corporativo. Su detención ha atraído atención por la gravedad del crimen que se le imputa.

4. Ismael “El Mayo” Zambada

Uno de los nombres más temidos en el mundo del narcotráfico, Ismael “El Mayo” Zambada, quien es señalado como líder del cartel de Sinaloa, también cumple prisión en este centro. Considerado uno de los narcotraficantes más poderosos y eludido por la ley durante décadas, su presencia en el MDC Brooklyn resalta la notoriedad de esta prisión.

5. R. Kelly

El cantante R. Kelly, condenado por múltiples casos de abuso sexual, también pasó por el MDC antes de ser trasladado a otra prisión. Su detención fue uno de los escándalos más mediáticos de los últimos años.

6. Ghislaine Maxwell

La socialité británica Ghislaine Maxwell, vinculada al caso de Jeffrey Epstein, fue otra de las figuras de alto perfil recluidas en el MDC Brooklyn. Fue condenada por tráfico de menores con fines sexuales, un caso que acaparó titulares a nivel mundial.

7. Sam Bankman-Fried

El exejecutivo de la fallida plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, también se encuentra en el MDC Brooklyn. Acusado de fraudes millonarios y el colapso de su imperio financiero, Bankman-Fried fue arrestado y enfrenta un juicio que podría redefinir el futuro de las criptomonedas.

¿Qué hace tan especial al MDC Brooklyn?

Según People en Español este centro de detención ha sido diseñado para alojar a los presos más peligrosos y a aquellos cuyas detenciones generan más atención mediática. Aunque está ubicado en el corazón de Brooklyn, el MDC ha sido criticado por sus condiciones extremas, que incluyen hacinamiento, falta de iluminación, apagones frecuentes y servicios básicos limitados. Muchos de los reclusos, incluido Maduro, podrían ser enviados a la Unidad de Vivienda Especial (SHU), conocida por su confinamiento solitario y sus condiciones rigurosas.

