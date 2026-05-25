Exparticipante de Nace una estrella volverá a Teletica y confesó lo que le gustaría hacer en vivo

Jafet confesó que siempre le dan ganas de cantar cuando escucha música. (Instagram/Instagram)

La cantante Jafet Jerez regresará a la pantalla de Teletica como invitada especial en Batalla de Karaoke y confesó que hay algo que le cuesta muchísimo resistir cuando escucha música.

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La exparticipante de Nace una estrella contó por medio de sus redes sociales que será una de las invitadas en el programa Batalla de Karaoke.

“Hoy estaré de invitada en Batalla de Karaoke. Ya quiero disfrutar en vivo de todo el talento que tenemos en este bello país”, escribió la artista en sus plataformas digitales.

La Teja conversó con Jafet y aseguró que este tipo de formatos le encantan porque permiten descubrir nuevas voces y personas con muchísimo talento.

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“Este tipo de formatos me encantan porque uno descubre nuevos talentos y estoy segura de que ahí están los futuros colegas, porque ahorita es gente que no se dedica de lleno al canto, son sueños en desarrollo”, comentó.

La cantante explicó que para ella es muy bonito ver cómo muchas personas aprovechan este tipo de espacios para perseguir metas que quizá llevaban años guardando.

“Me causa mucha intriga ver a cada uno de ellos y pensar que en algún futuro podamos compartir escenario”, agregó emocionada.

Jafet Jerez regresará a la pantalla de Teletica como invitada. (Instagram/Instagram)

Jafet también confesó que, aunque esta vez irá como invitada para disfrutar del programa, le cuesta muchísimo quedarse tranquila cuando escucha música y ve un escenario cerca.

“Yo soy feliz cantando. El día que yo deje de cantar me marchito”, aseguró entre risas.

Incluso, admitió que si durante la grabación le pidieran cantar alguna canción, no lo pensaría dos veces y se mandaría con todo.

“Si me llegaran a pedir una canción, me mando con: Así no te amará jamás, de Amanda Miguel”, concluyó.

La artista sigue manteniéndose muy activa en la música y cada vez que aparece en televisión recibe muchísimo cariño de parte del público que la recuerda por su participación en Nace una estrella.