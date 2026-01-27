Experiodista de Teletica conmovió hasta las lágrimas a una señora con un regalo muy especial

El experiodista de Teletica José Miguiel Cruz (JM Cruz) volvió a dar de qué hablar, pero esta vez lejos de cámaras y micrófonos. Un gesto sencillo terminó convirtiéndose en un momento profundamente emotivo que tocó el corazón de varias personas en redes sociales.

JM Cruz le regaló a doña Rocío una muñeca Paco que le devolvió un recuerdo de su niñez y la hizo llorar de emoción. (Instagram)

Por medio de su cuenta de TikTok, el comunicador compartió que le tenía preparada una sorpresa a una de sus colaboradoras, doña Rocío: le regalaría una muñeca Paco, de esas que marcaron la infancia de muchos.

“Esta muñeca Paco es para una de nuestras colaboradoras, Rocío, ella tiene una historia bastante triste y nos la contó”, explicó JM en el video.

En el clip, usted puede escuchar a la señora contar que cuando era niña su papá le regaló una muñeca Tonina que ella adoraba. Sin embargo, un día su mamá decidió regalársela a otra niña que visitaba la casa, sin consultarle.

“Eso me marcó mucho. Me dan muchas ganas de llorar cuando me acuerdo y hablo de la muñeca. Eso es duro para mí”, confesó.

Con esa historia en mente, JM decidió devolverle un pedacito de esa infancia. En el video se aprecia el momento exacto en que le entrega la muñeca. Ambos se abrazan y ella, visiblemente emocionada, le agradece entre lágrimas.

“Estoy muy emocionada. La muñeca es muy linda”, dijo con los ojos llenos de lágrimas.

El comunicador incluso le preguntó qué nombre le pondría. Ella respondió que siempre que le regalan una muñeca la bautiza con el nombre de quien se la da, por lo que esta la llamó “Miguelina”.

“Duele mucho cuando a uno le regalan las cosas sin pedirle permiso. Duele y queda uno marcado para siempre. Gracias por devolverme a mi infancia”, expresó conmovida.

El video rápidamente generó reacciones, porque más allá del regalo, el gesto representó algo mucho más grande: cerrar una herida de la niñez que nunca se había ido del todo.

“Los padres siempre debemos pensar en esas heridas del alma”, “Me sucedió algo parecido con una Paco, tengo que sanar eso”, “Me da mucho sentimiento”, son parte de los comentarios.