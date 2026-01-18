Falleció destacada periodista María Belén Loor a los 62 años

María Belén Loor Dávalos tenía 62 años. (María Belén Loor Dávalos /María Belén Loor Dávalos)

La periodista y exdirectora regional de noticias de TC Televisión, María Belén Loor Dávalos, falleció este domingo 18 de enero en Quito, Ecuador, dejando consternados a colegas, amigos y seguidores.

Según el medio El Universo, Loor dedicó 34 años de su vida al periodismo, de los cuales 20 los pasó liderando la dirección de noticias del canal. En julio de 2025 se retiró, dejando un emotivo mensaje: “Hoy cierro con nostalgia, pero también con júbilo, porque esta carrera me regaló solo lo más bello de esta vida”.

El equipo de noticias de TC Televisión le rindió un último homenaje con una calle de honor, reconociendo su aporte al periodismo ecuatoriano.

María Belén Loor Dávalos era muy querida. (María Belén Loor Dávalos /María Belén Loor Dávalos)

La comunicadora se formó en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central y recibió el prestigioso reconocimiento Eloy Alfaro a la trayectoria por parte de la Unión Nacional de Periodistas, en junio de 2024.

Su esposo, Ramiro Guayasamín, su hijo Ramiro José y sus hermanas Sandy y Verónica, informaron sobre su fallecimiento. Hasta el momento, la causa exacta de su deceso no ha sido revelada públicamente.

María Belén Loor deja un legado imborrable en el periodismo ecuatoriano y será recordada por su compromiso, profesionalismo y la pasión que siempre puso en su trabajo.