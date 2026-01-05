Muere influencer Sergio Jiménez tras peligroso reto transmitido en directo

Una peligrosa transmisión en vivo terminó en tragedia y tiene conmocionadas a las redes sociales. El influencer español Sergio Jiménez, de 37 años, falleció mientras participaba en un reto extremo ligado al consumo de drogas durante una transmisión especial de fin de año.

Sergio Jiménez tenía 37 años. Captura (Sergio Jiménez /Sergio Jiménez)

Jiménez, conocido en internet como Sancho, se había comprometido a cumplir una prueba que consistía en ingerir una botella completa de whisky y varias dosis de cocaína en un lapso de tres horas. Lamentablemente, su cuerpo no aguantó.

El streamer, vecino de Barcelona, fue encontrado sin vida por su hermano, aún con el celular en la mano, mientras un grupo reducido de personas observaba la transmisión en directo, totalmente impactados por lo ocurrido.

Según informó La Sexta Noticias, detrás de este tipo de retos existiría un negocio bastante oscuro: personas que pagaban para ver cómo los creadores de contenido se drogaban frente a una audiencia privada. En esta ocasión, el desafío fue demasiado lejos.

Jiménez seguía una línea similar a la de otros influencers que se dedican a realizar actividades extremas a cambio de dinero. Uno de ellos, Simón Pérez, habló del caso durante una transmisión en YouTube y reveló detalles preocupantes. Aseguró que ya se sabía que las cantidades ingeridas eran extremadamente peligrosas y que incluso se lo había advertido en varias ocasiones.

“Eso ya era una sobredosis”, comentó Pérez, quien agregó que cualquiera de ellos pudo haber pasado por lo mismo.

Estos retos se organizaban principalmente por Telegram, y luego se realizaban encuentros privados mediante plataformas como Google Meet. Las autoridades españolas ya investigan este modelo de negocio y no descartan posibles responsabilidades penales.

Este no es un caso aislado; según People en Español en agosto pasado, otro creador de contenido, Raphaël Graven, conocido como Jean Pormanove, murió durante una transmisión en vivo tras varios días de abusos mientras era grabado para una plataforma digital.