Falleció la influencer Patricia Keller tras ser diagnosticada con rara y agresiva enfermedad

Patricia Keller tenía una extraña enfermedad. (Patricia Keller/Patricia Keller)

La doctora e influencer brasileña Patricia Keller, de 27 años, falleció tras ser diagnosticada en julio del 2024 con un raro y agresivo tipo de osteosarcoma, un cáncer de hueso que afecta apenas al 1% de la población mundial.

Según People en Español, la joven falleció está semana y su mamita contó que la salud de su hija había empeorado el 14 de setiembre.

“Ella me llamó para despedirse, me dijo que me amaba, que ella amaba a su familia. Pidió perdón y dijo que ya no lo aguantaba más. Estaba sufriendo mucho. Tenía mucho dolor. A pesar de que Patricia se mantuvo optimista, este cáncer es terrible”, admitió su madre.

La influencer y doctora siempre hablaba de su enfermedad en sus redes, de hecho, mostraba cómo usaba los turbantes tras perder su cabello por la quimioterapia.

“En la vida tenemos que tomar decisiones: o seguimos viviendo o seguimos viviendo”, afirmó.

Patricia Keller tenía 27 años. (Patricia Keller/Patricia Keller)

Keller utilizó TikTok para motivar a otras personas compartiendo su experiencia con la enfermedad. Entre febrero y marzo del 2024 empezó a notar dificultades para mover su brazo derecho, lo que la llevó a someterse a tres biopsias que confirmaron la presencia de un tumor maligno. En julio de ese mismo año celebró su compromiso con su novio y, al cumplir años en enero del 2025, dejó un mensaje de esperanza:

“Lo importante es seguir luchando y no rendirse, esa es la vida”.