Franciny Castillo tuvo un gran gesto en medio de una dolorosa situación (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

La exparticipante de Nace una estrella, Franciny Castillo, tuvo un gran gesto en medio de una situación llena de dolor.

La semana anterior, el cantón de Paraíso sufrió una gran pérdida cuando una querida vecina, adulta mayor, tuvo un accidente y apareció en un río sin vida.

La muerte de doña Miriam Cecilia Meza Cerdas, de 74 años, fue un gran golpe para la comunidad y Castillo se hizo presente.

En una publicación de una página local, ella pidió ayuda para contactar a la familia, para darles una gran sorpresa.

“Me gustaría cantarle en la misa (en dado caso) si alguien pudiera contactar a la familia y por favor decírselo. Muy doloroso, fortaleza a la familia”, escribió.

Las obras fúnebres de doña Miriam se realizaron en Paraíso de forma privada.

No cabe duda de que, a pesar de la popularidad que le ha dado el programa de canto de Teletica, Franciny mantiene su esencia y recuerda donde empezó.