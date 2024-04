Ginnés Rodríguez reconoce que ha visto el amor de Dios en su vida

Ginnés Rodríguez y sus hijos y esposo Gerardo Zamora.

Ginnés Rodríguez volvió a las redes sociales y compartió un emotivo mensaje sobre el amor de Dios y lo que ha hecho en su vida.

Estos últimos días la periodista ha estado muy ocupada con la mudanza a su nueva casa, hecho que la tiene feliz, emocionada y motivada, hecho del que está segura no habría sido posible sin Dios, por lo que ha querido transmitirle eso a sus miles de seguidores.

Quiso aprovechar que ayer fue Domingo de Resurrección, para demostrar que para Dios hasta la muerte tiene solución.

“¿Han escuchado la frase motivacional? ‘Todo tiene solución menos la muerte’, yo me puedo imaginar a Dios diciendo ‘¿Qué, disculpe?, amiga ponte al día que yo hace más de dos mil años esa carajada la vencí, fui y vine y les pagué el viaje a todos para que lleguen directo donde pertenecen, a mi casa con mi amor’”, empezó.

Ella agregó que no dice eso porque haya recibido un mensaje del “más allá”, pero sí ha visto el amor de Dios en su vida.

“Y no, no he recibido un mensaje del más allá (ni quiero) ni del más acá, solamente que cuando uno tiene la certeza de que tenemos un Dios que cumple sus promesas, hasta las separaciones se llenan de esperanza, hasta los momentos más difíciles tienen luz y tienen amor y después de un Domingo de Resurrección como el que vivimos ayer, también nos recuerda que hay muchas cosas que tienen que resucitar y otro montón que tienen que morir”.

La publicación tiene muchos mensajes de sus seguidores, la mayoría agradeciendo este contenido y celebrando verla feliz y plena con su vida.