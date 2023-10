Gloria Trevi publicó conmovedor mensaje con motivo de un doloroso aniversario

Gloria Trevi recordó con un triste mensaje a su fallecida hija

La reconocida cantante mexicana, Gloria Trevi, hizo algo poco común y compartió un mensaje para su fallecida hija.

Hay un capítulo de su vida que la artista trata de dejar de lado y fue su relación con Sergio Andrade y todas las complicaciones que le trajo, donde perdió a su bebé y fue a dar a la cárcel.

La publicación se debió a que la bebé, Ana Dalay, estaría cumpliendo 24 años, si no hubiera muerto al mes de nacida, en 1999.

“24 años transformándome hijita amada. Gracias por llegar a mi vida, Gracias Dios amado por tener compasión de mí. Jamás te merecí, me queda claro, por eso siempre serás mi más grande milagro, feliz cumpleaños en mi corazón”, escribió en Instagram.

La bebé murió en Brasil cuando la intérprete de Pelo suelto, se escondía de la justicia en ese país. Hace algunos meses contó en una entrevista con un medio mexicano, que fue una muerte de cuna.

“Sinceramente, yo creo que fue de muerte de cuna. Pero que yo lo haya podido ver con los doctores, que me lo hayan podido decir, no. Cuando hablé con la persona que el tipo (Andrade) le pidió que se llevara a mi hija. Ella me dijo: ‘la llevé a un hospital, le hicieron su acta de defunción’”, contó en el programa Viajando con Chéster.

Tras esa dura pérdida, Trevi logró ser madre dos veces más.