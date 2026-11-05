Hermana de Laura Ortega presume a su novio y revela qué es lo que más le gusta de él

Daniela Ortega es la bella hermana menor de Laura. (Instagram/Instagram)

Daniela Ortega, hermana menor de la modelo y creadora de contenido Laura Ortega, compartió algunos de los detalles que más le gustan de su novio y dejó ver lo enamorada que está.

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La joven respondió a una pregunta de una seguidora en una dinámica de consultas por medio de Instagram. La usuaria quiso saber qué era lo que más le gustaba de su pareja y Daniela no dudó en mencionar varias de sus cualidades.

Daniela Ortega hizo oficial su relación de noviazgo a finales de noviembre de 2025. (captu/captura)

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“Algo que me gustó muchísimo desde el inicio es que es megavisionario, tiene demasiadas metas. A veces, cuando lo dice, cualquiera pensaría que está loco, pero yo creo 1000% que va a lograr cada una de las cosas que tanto desea. Y no sé, tiene un pensamiento que yo considero que no muchas personas a esa edad lo tienen”, escribió.

Pero esa no fue la única característica que destacó. Daniela también aseguró que le gusta que su novio sea auténtico, directo y honesto, sin preocuparse demasiado por lo que piensen los demás.

Además, contó que él es muy disciplinado con el ejercicio y que, de hecho, fue quien la motivó a comenzar a ir al gimnasio.

“Es superdisciplinado con el ejercicio y de hecho por él fue que me metí al gym, me insistió y motivó mucho en eso”, agregó.

La hermana de Laura Ortega cerró su respuesta dejando claro que esas son apenas algunas de las cosas que admira de su pareja, pues aseguró que hay muchas más.

A finales de noviembre de 2025, Daniela hizo oficial su noviazgo y, recientemente, compartió una fotografía en la que aparece abrazada a su pareja