Hija de Rolando Fonseca revela los sacrificios que hizo para que su esposo pudiera estar en el ejército

Ahora viven en Estados Unidos para poder mantenerse cerca. (captu/captura)

Karina Fonseca, hija del exfutbolista Rolando Fonseca, sorprendió al contar todo lo que tuvo que hacer para apoyar a su esposo Rodrigo Ortiz, conocido como Coqui (también tico), en su camino dentro del ejército de Estados Unidos, dejando al descubierto una historia marcada por decisiones rápidas, sacrificios y mucho compromiso.

Karina y su esposo Coqui. Captura (instagram /captura)

“Nuestra primera aventura comienza en diciembre cuando mi esposo va a firmar contrato con el ejército”, contó en su cuenta de TikTok.

Karina Fonseca contó todo lo que han pasado con los cambios.

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Según relató, al inicio pensaban que tenían varios meses para organizarse antes de que él iniciara su proceso, pero la realidad fue muy distinta: apenas contaban con 10 días para resolver toda su vida.

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Karina Fonseca contó su historia a través de TikTok. (captu/captura)

Eso significó moverse contra el reloj.

Fonseca explicó que en ese corto tiempo tuvieron que encargarse del negocio de cortinas que tenían, además de vender su casa en el extranjero.

“Después de darme cuenta de los 10 días, fui directo a comprar cajas para empacar. Me fui con los chiquillos, el perro, la ropa… eso fue lo que hicimos”, relató.

La hija de Rolando Fonseca tuvo que empacar su vida en solo 10 días. (captu/captura)

La situación fue tan acelerada que, al noveno día, su esposo ya se iba para el entrenamiento militar, mientras ella regresaba a Costa Rica con sus hijos.

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No quería estar lejos

Karina también contó que su esposo estuvo tres meses en el ejército sin poder recibir visitas durante ese periodo inicial, lo que hizo aún más difícil la separación.

Sin embargo, cuando finalmente pudo verlo en la graduación, tomó una decisión clara.

“Le dije que no podía vivir lejos de él”, reveló.

Fue así como comenzaron a buscar una solución para mantenerse cerca, aunque implicara volver a empezar.

Nueva vida en Estados Unidos

La pareja decidió mudarse nuevamente, esta vez a Estados Unidos, específicamente a Columbus, donde en apenas dos días lograron conseguir apartamento y resolver los trámites necesarios, incluso los de su mascota.

“Nos vinimos para Georgia y estamos viviendo en Alabama, pero si cruzamos el río estamos en Georgia”, explicó.

Con esta decisión, Karina dejó claro que estaba dispuesta a todo con tal de mantener a su familia unida, incluso si eso implicaba cambios drásticos en cuestión de días.