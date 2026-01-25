Influencer detrás de la parodia de Laura Fernández enfrenta rumores de pago

Cristian Arrieta aseguró que nadie le pagó por hacer la parodia de Laura Fernández que se volvió viral en redes sociales. (Cristian Arrieta /Cristian Arrieta)

El creador de contenido Cristian Arrieta rompió el silencio luego de que en redes sociales comenzaran a circular versiones de que le habrían pagado por la parodia que hizo sobre Laura Fernández. El video, que se volvió viral en cuestión de horas, generó todo tipo de comentarios y abrió el debate político en plena campaña.

Arrieta se hizo tendencia tras publicar un clip en el que aparece caracterizado como supuesto asistente de la candidata, aconsejándole responder “sí o no” y hablar lo menos posible.

Cristian Arrieta habla sobre la parodia de Laura Fernández

Arrieta afirmó que su intención fue generar conversación, no hacer campaña a favor ni en contra de nadie. (Cristian Arrieta /Cristian Arrieta)

“Si le preguntan cómo va a hacer las cosas usted dice que con la ayuda de Dios, eso a Fabricio Alvarado siempre le ha servido un montón, entonces vamos a aplicar eso y si quiere responder algo con sus palabras tiene que decir algo que tenga sentido”, se escucha en el video que rápidamente empezó a compartirse en distintas plataformas.

Tras la ola de reacciones, algunos usuarios insinuaron que el contenido formaba parte de una estrategia pagada por algún partido político. Ante eso, Arrieta decidió aclarar la situación.

“Denme un momento para revisar el Sinpe, le voy a hablar con sinceridad, no me pagaron nada por hacer ese video”, afirmó.

El influencer explicó que la idea nació de forma espontánea y que no responde a ninguna campaña política ni busca perjudicar a la candidata. Según dijo, sabía que el material iba a generar interacción, pero insistió en que no tiene aspiraciones políticas.

“Si algo yo no soy, es político, y no me interesa serlo. Pero cada cuatro años nos bombardean con partidos, propuestas y gente peleando en redes sociales, y todos tenemos que ver con eso”, agregó.

Arrieta también aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores de cara a las elecciones del próximo 1 de febrero. Aseguró que no milita en ningún partido, pero hizo un llamado a participar.

“Salgan a votar. No les voy a decir por quién votar. De mí pueden pensar lo que quieran, pero voten y que vivan siempre el trabajo y la paz”, concluyó.