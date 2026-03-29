Vale Núñez aseguró que le cobraron casi $2.500 tras una aparente trampa con el datáfono y su tarjeta bancaria. (Vale Nuñez/Vale Nuñez)

Lo que prometía ser un viaje para disfrutar terminó convirtiéndose en un fuerte golpe al bolsillo para la influencer costarricense Vale Núñez, quien reveló que fue víctima de una estafa en Brasil.

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Por medio de su cuenta de TikTok, la creadora de contenido contó que le robaron casi $2.500 —es decir, (casi un millón y medio de colones) mientras intentaba pagar unas bebidas.

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Según relató, todo ocurrió cuando un hombre llegó a cobrar unas caipiriñas que habían pedido.

Influencer tica reveló el platal que le robaron en Brasil.

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“Lo cuento para que tengan cuidado. Ya voy a llamar para que cancelen la tarjeta, pero resulta que vino un mae a cobrarnos unas caipiriñas. Mis papás estaban sentados, les dejaron unas bebidas y se fueron. Cuando yo llegué, llegaron dos”, explicó.

Vale contó que, luego de conversar un rato con ellos, uno de los hombres aseguró que la tarjeta de su papá no pasaba y le pidió intentar con la de ella.

“Cuando lo intentó con la mía, dijo que tampoco pasaba. Al final me dijo que iba a traer el datáfono porque no funcionaba”, relató.

Vale Nuñez contó que estaba muy triste con la situación. (Vale Nuñez/Vale Nuñez)

La influencer aseguró que en ese momento, ella no tenía buena señal de internet, por lo que no podía revisar con facilidad lo que estaba pasando. Sin embargo, después se dio cuenta de un detalle que la alarmó todavía más: el supuesto vendedor le había puesto el celular en modo avión.

“De igual forma no me hubieran llegado las notificaciones porque ni tenía buen internet, pero resulta que lo puso en modo avión para que no lleguen las notificaciones del banco y uno no se dé cuenta”, comentó.

Cuando finalmente pudo revisar su cuenta, se llevó la sorpresa más dura.

“Cuando me fijé, la última transacción del banco no pasó del todo porque el límite de mi tarjeta se acabó, y cuando me metí vi que se cobraron 2.500 dólares”, dijo.

Vale aseguró que los responsables montaron toda la escena de forma muy convincente y que incluso se mostraron emocionados al saber que ella y su familia eran de Costa Rica.

“No sé qué va a pasar, tengo mucha tristeza. La gente aquí es muy amable y jamás pensaría que están haciendo una cosa de esas”, agregó.

Seguidores le recordaron caso parecido de Araya Vlogs

Tras contar lo sucedido, varios de sus seguidores le comentaron que el creador de contenido Araya Vlogs también había pasado por una situación similar en Brasil.

No obstante, Vale explicó que no sigue al influencer y que por eso no había visto ese video.