Adrián Granados repasa sus 15 años en el humor, anuncia nuevo show y el lanzamiento de un libro

El nombre de Adrián Granados no es para nada extraño en la escena humorística costarricense.

El periodista y productor audiovisual lleva 15 años dedicado al humor y cinco más haciendo escenarios, como llama a los shows en vivo.

Adrián Granados retornó a los medios el pasado 13 de febrero con el programa de La Teja 4:13. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/Grupo Nación)

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Granados retornó a las cámaras el pasado 13 de febrero con 4:13, el informativo tipo parodia de La Teja, junto con Sara López, Lucho Retana y Sophia Umaña.

El comediante habló con este medio sobre ese proyecto, sus años en el humor y anunció un nuevo show con Jair Cruz, así como el libro que espera lanzar en el 2027.

¿Cómo ha vivido este regreso?

Con bastante emoción, con mucha expectativa de volver a tener un proyecto en el cual involucramos la comedia y el humor, prácticamente sin guion, que es lo que a mí me gusta. En este caso, tomamos un poquito de excusa para ser un noticiero-parodia, que es parodiar un poco dos de los formatos más vistos en Costa Rica: un noticiero y una revista. Lo que más me gusta de estos proyectos es que me divierten. Si no me divierten, me dan pereza.

Lleva años en el humor y la radio, ¿cómo resume su paso por ahí?

Como un aprendizaje largo en el que me he dado cuenta de que a mí no me gusta trabajar en un género de comedia puro. Es decir, no creo en eso de que si hago “stand-up comedy”, es solo eso, no. Decidí hacer comedia aprovechando los recursos que tengo y, si tengo que hacer comedia en radio, hago comedia radiofónica; si tengo que hacer comedia más en medios streaming, la adapto. Eso es algo que me gusta y que creo he conseguido durante todos estos años: poder transformar la comedia a lo que se necesita en el momento.

Ahora hay muchas plataformas para hacer cosas y estas puertas también se le abren a la comedia. ¿Qué es lo que más le atrae de esas posibilidades del mundo de hoy?

Lo que más me atrae es que ahora los medios te obligan a ir cambiando, a que las cosas sean muy rápidas. Lo que a la gente no le gusta, no le gusta; eso sí, a la gente hay que darle un poco de tiempo. Si usted cree en el proyecto, hay que darle tiempo y transformarlo, ajustarlo, cambiarle cositas; eso es importante. Pero la comedia y todo lo que tiene que ver con hacer programas actualmente ha cambiado mucho porque ahora se pide mucho la inmediatez, se cree mucho en formatos cortos y rápidos. Cuando son proyectos de más de una hora, hay que segmentarlos para que cumplan un poco con esos requisitos.

En el nuevo proyecto, Adrián Granados trabaja al lado de Sara López, Sophia Umaña y Lucho Retana. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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¿Cómo ha sido conquistar a los nuevos públicos que vienen de las redes sociales y de otros frentes que hace unos años no había?

Al final de cuentas, mucho va a tener que ver con qué tipo de comedia hacés. Si es una comedia muy referencial; en el caso mío, que tengo 46 años, puede que a gente mucho más joven no le haga gracia. Trato de que mi comedia sea muy global, de lo que está sucediendo en el momento y que le pueda pasar a cualquiera. No me gusta la comedia referencial, de contarle a la gente lo que me pasó a mí, a mi familia o a mis amigos. Hay comediantes a los que les funciona superbién; a mí no me interesa. El reto es ese: en qué tipo de comedia querés trabajar y cómo querés trabajar.

Sobre su show con Jair Cruz Nombre: “Ya no estamos para eso… pero aquí estamos”.

Lanzamiento: 15 de abril.

Lugar: Music Factory, en Zapote (frente a la Véritas).

Entradas: 6 mil colones.

Reservaciones: 7250-5145.

¿Se puede vivir de hacer comedia en Costa Rica?

Soy periodista y productor audiovisual. Trabajé muchos años en medios, trabajé como periodista institucional, radiofónico y trabajé ocho años haciendo la revista SoHo. Después de la revista SoHo, la pregunta fue: ¿me voy a quedar haciendo periodismo o me dedico a la comedia? Tengo 15 años de solo trabajar en comedia. Conozco a muchos comediantes que tienen su trabajo de día y de vez en cuando un show; pero yo vivo de la comedia hace 15 años, no tengo otro trabajo.

¿Qué recuerda de sus tiempos como periodista y reportero?

Tengo buenos recuerdos, algunos muy retadores, como el momento en que nos metimos con un proyecto como SoHo Costa Rica, que era una revista bastante transgresora para el país de hace unos años, y creo que aún lo seguiría siendo. Me encantaba esa combinación de llevar artículos de peso y entretenimiento con grandes firmas que incluían políticos, escritores, figuras reconocidas. Eso me gustaba mucho. SoHo fue bastante interesante para el periodismo del país.

Adrián Granados trabajó en la emisora Los 40 Principales junto a Jair Cruz, Tavo Gamboa y Renzo Rímolo. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro Trejos)

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También trabajé un tiempo como periodista del Centro Costarricense de Ciencia y Cultura (Museo de los Niños), hice periodismo cultural en una emisora que se llamaba Eco News. Pasé por diferentes proyectos de periodismo y todos me dejaron grandes recuerdos y aprendizajes.

Además de 4:13, ¿en qué otros proyectos está?

Sigo teniendo mis proyectos de show de comedia, normalmente entre tres y cuatro al mes. A eso le sumo trabajos en pódcast; además, desarrollo proyectos para marcas siempre pensados en humor y comedia, con la salvedad de que no soy influencer, yo no vivo de mis redes, vivo de hacer comedia. Cuando una marca se me acerca porque le gustó el contenido, le digo que hago comedia y, como yo no rentabilizo mis redes sociales, no tengo esa presión de hacer algo a la medida para un cliente. Todo lo que hago tiene que ver con comedia y entretenimiento.

¿Qué trabaja para el futuro?

En el periodismo, nada; ya no me planteo mucho por esa línea. En años próximos quiero publicar un libro de relatos de humor negro que tengo varado de hace algún tiempo y que ya he ido trabajando los textos. Voy a lanzar un nuevo espectáculo que no es “stand-up comedy”, sino que es una comedia que vamos a hacer directamente con el público. Es una comedia interactiva, apelando mucho al paso del tiempo. Es un proyecto que voy a lanzar con Jair Cruz y que presentaremos por primera vez el 15 de abril en el Music Factory, en Zapote. Se llama “Ya no estamos para eso… pero aquí estamos”.

Adrián Granados espera lanzar su libro en el 2027. Fotografía: Cortesía Adrián Granados. (Facebook/Facebook)

¿Y el libro, cuándo proyecta lanzarlo?

Está bastante avanzado. Son relatos que tengo escritos desde hace bastantes años y empecé a hacer una curaduría personal de cuáles quedan o no, y ya lo que me falta es pasárselos a un editor y que este decida qué va y qué no. Me encantaría que fuese mi proyecto de inicio del 2027.

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