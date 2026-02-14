Lucho Retana trabaja en algo que cuesta creer más allá del humor y de hacer reír

El humorista Luis “Lucho” Retana sorprendió al revelar en una entrevista con La Teja un trabajo que tiene desde hace dos años y que nada tiene que ver con el humor o con hacer reír a la gente, aunque sí la pone contenta.

Retana, quien trabajó en emisoras como Los 40 Principales, 959 o programas de humor como La Tostadora (de TD Más), conversó con este medio tras regresar a la pantalla el pasado viernes con el programa 4:13, junto con Sara López, Sophia Umaña y Adrián Granados.

Lucho Retana regresó "al aire" el viernes pasado en el programa 4:13. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

LEA MÁS: La Teja le pone humor a las noticias con el estreno de 4:13

El espacio se transmite de lunes a viernes a las 4:13 de la tarde por el YouTube de La Teja y marca el regreso de Lucho a los medios, de donde llevaba un tiempo alejado, porque estaba consumido en su trabajo como cervecero.

Así es, Retana, de 44 años, contó a La Teja que tras la pandemia comenzó a estudiar para hacerse cervecero y desde hace dos años trabaja con una marca de cerveza artesanal que suple de esa bebida a dos exclusivos bares de San José.

Esto fue lo que nos contó el experimentado locutor, estandapero, humorista y, ahora, cervecero.

¿Qué ha sido de Lucho Retana en este tiempo fuera de los medios?

El último proyecto, así como masivo, fue La Tostadora para TD Más; luego seguí haciendo pódcast hasta finales del año pasado. Estuve en un proyecto con Sara y Adrián el año pasado en 959, pero no fructificó y, en medio de todo eso, me he dedicado a otras cosas, como hacer cervezas. Soy cervecero y también trabajo en el Anfiteatro de Villa los fines de semana como guía en los tours. Trato de hacer stand-up dos veces al mes, pero había estado alejado de proyectos en medios masivos como el que estrenamos ahora con Grupo Nación.

¿Cómo surge Lucho, “el cervecero”?

Fue algo que hice hace unos años a nivel casero y hace un par de años estudié y me preparé con unos cerveceros y después de eso se desarrolló una pasión. Yo no me encierro en ningún mercado. El tema de la cerveza es algo que me encanta y es diferente a los medios porque en el trabajo estás solo, encerrado, trabajando como en un laboratorio de química. El medio es interacción con la gente y el público, pero el tema de la cerveza es de mucho control de todos los procesos y me ha encantado. Es casi como un proceso de relajación, me encanta.

Lucho Retana trabaja como cervecero con la cervecería Primate. Fotografía: Cortesía Lucho Retana. (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: Sara López marca su regreso a los medios con 4:13: “Con ellos nunca se sabe qué puede pasar”

¿Entonces trabaja en eso?

Sí, trabajo con una cervecería que se llama Primate, que hace cerveza para dos pubs, uno en San José y otro en Escazú. Siempre he sido muy fan de la birra y cuando empecé a hacerlo artesanalmente fue muy chiva y comencé a trabajar en esto como un rebote después de la pandemia. Fue algo que siempre quise hacer; no lo esperaba hacer, pero surgió la oportunidad en el momento exacto.

¿Cuál es el secreto de una buena birra?

Está en la ‘tomabilidad’, que tiene que ver con el balance de los sabores entre la malta y el lúpulo; que si es alcohólica, no se sienta el alcohol, sino que baje rico. A veces, la gente dice que la cerveza artesanal es pesada y que se toma una y ya no más, y eso no está bien porque la idea es que queden con ganas de pedir otra, pero tiene que ver mucho con ese balance.

¿Qué cervezas ha desarrollado?

El año pasado hice una cerveza que se llama Drusila, como la mamá de Cocorí. Era una cerveza negra inspirada en las noches de lluvia en el Caribe, tenía café y tenía todo un concepto alrededor, porque trato de darles un concepto, pues la historia detrás de una cerveza vende mucho. En esta semana saqué una cerveza belga que juega mucho con otros sabores, con cáscara de naranja, clavos de olor y semillas de culantro.

Lucho Retana habló de los secretos de una buena cerveza. Fotografía: Cortesía Lucho Retana. (Cortesía/Cortesía)

Con esta nueva pasión regresó a la pantalla hace unos días, ¿cómo asume esta nueva etapa?

Puede que sí la asuma como un regreso, pero yo ya no estoy tan enfocado en los medios.

Anteriormente, estuve enfocado 100 por ciento en los medios y dependía de eso, pero en este momento de mi vida tengo proyectos paralelos con los que debo dividir el tiempo. A mí me encantan los medios y es el lugar donde todo lo hago bien, pero prefiero cautela porque no me quiero emocionar mucho y dejar todo lo otro tirado.

LEA MÁS: Presentadora Sophia Umaña habla de su regreso a la pantalla: “Me siento muy motivada y retada”

¿Cómo define 4:13, el proyecto con el que regresó?

Como el noticiero más informal que ustedes hayan conocido. Aquí la clave va a estar en la forma de desarrollar el programa, no en el fondo o el contenido. Es un espacio que quiere entretener, divertir y hacer pasar un buen rato a la gente. Es un noticiero alternativo, informal y cómico.

Se junta de nuevo con Sara López y Adrián Granados, ¿qué representa eso?

Nosotros somos como una generación, aunque podemos estar distanciados porque Sara es más joven, pero siento que somos una generación de los medios que nos entendemos muy bien. Estuvimos juntos en distintos proyectos y eso significa que conocemos y entendemos el mercado y el público.

Se une al equipo Sophia Umaña, ¿cómo ha sido integrarla a ella?

La conocí un par de veces porque la invitamos al pódcast y, con solo la interacción de esas veces, dije que Sophia era una fichota porque tiene una interacción fluida, es vacilona, no tiene problemas con la comedia. Cuando me dijeron que en el proyecto estaría ella, consideré la decisión como espectacular. Estoy muy feliz con este grupo, realmente.

LEA MÁS: ¡Esta vez sí es en serio! Programa La Tostadora de Gustavo Peláez no va más por TD Más

¿Qué expectativas tiene de este nuevo programa?

He leído comentarios y realmente ahí están los fans que han estado esperando que volvamos. La Tostadora fue un fenómeno, entonces sí hay mucha expectativa y lo están manifestando. Para mí es un privilegio que tengamos y hayamos desarrollado un público tan fiel y hayamos hecho productos que la gente agradece.