Jeremy O. Harris, actor de Emily in Paris, arrestado en Japón por presunto tráfico de drogas

El actor Jeremy O. Harris, conocido por interpretar a Grégory Elliot Duprée en la serie de Netflix, Emily in Paris, fue arrestado en Japón bajo sospecha de tráfico de drogas, tras el hallazgo de MDMA en su equipaje.

La detención en el aeropuerto de Naha

Jeremy O. Harris fue detenido en Japón por presunto tráfico de drogas. (Tomada de X/Tomada de X)

El arresto ocurrió el 16 de noviembre en el Aeropuerto de Naha, en Japón. Autoridades de Aduanas informaron que se encontraron 78 miligramos de cristal con MDMA, conocida también como molly o éxtasis, una droga sintética que altera la percepción temporal y visual.

De acuerdo con un portavoz de la Aduana Regional de Okinawa, citado por Reuters, el caso avanzó rápidamente hacia un proceso formal.

Harris permanece detenido en la prisión de Tomigusuku, en Onikawa, a la espera de la evolución judicial del expediente. Por ahora no se conoce si ha rendido declaración o si cuenta con representación legal.

Un viaje turístico que terminó en arresto

Harris se encontraba en Japón por motivos turísticos. Antes de llegar al país, había visitado Gran Bretaña y realizó una escala en Taiwán. Su paso por Okinawa culminó en la investigación que hoy lo mantiene bajo custodia.

¿Quién es Jeremy O. Harris?

El actor interpreta a Grégory Elliot Duprée en Emily in Paris. (Instagram)

Además de su rol en Emily in Paris, el actor ha participado en producciones como Gossip Girl y What We Do in the Shadows, y se ha desempeñado como coproductor en la serie Euphoria.

En Emily in Paris encarna a Grégory Elliot Duprée, un diseñador clásico y protegido del legendario Pierre Casault. A lo largo de la serie, su personaje evoluciona hasta convertirse en el principal rival de su propio mentor.

Inicialmente, Grégory mantiene una relación tensa con Emily Cooper (Lily Collins), marcada por diferencias culturales y profesionales. Con el tiempo, esa tensión da paso a una relación más amistosa, basada en apoyo y respeto mutuo.

Nota realizada con ayuda de IA