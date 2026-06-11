Josué Sánchez alerta sobre estafa que usa su imagen y una falsa noticia sobre su salud

Josué Sánchez denunció que utilizaron su imagen en una falsa noticia sobre su salud y alertó a sus seguidores para que no ingresen al enlace. (Archivo/Archivo)

El experiodista de Teletica Josué Sánchez hizo una importante advertencia a sus seguidores luego de descubrir que su imagen está siendo utilizada en una supuesta noticia falsa que circula en Internet.

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El comunicador compartió en sus redes sociales una captura de pantalla de una publicación atribuida a un medio internacional, en la que aparece su fotografía junto a un titular alarmante que asegura que enfrenta una dura batalla y que su salud está en grave riesgo.

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Ante la situación, Sánchez reaccionó de inmediato para aclarar que la información es completamente falsa y alertar a las personas para que no caigan en el engaño.

“Aparte de que es mentira que mi vida depende de un hilo, no abran el enlace, no estoy solicitando nada, es una estafa”, escribió el periodista.

La publicación llamó la atención de muchos de sus seguidores, quienes reaccionaron sorprendidos al ver la forma en que utilizaron la imagen del exrostro de Teletica para intentar dar credibilidad al contenido.

Josué Sánchez pide no abrir el enlace

El periodista insistió en que no tiene ninguna relación con la publicación y que tampoco está promoviendo campañas de recaudación, solicitudes de dinero ni ayuda económica.

Este tipo de estafas digitales suele utilizar fotografías y nombres de personas conocidas para generar confianza y lograr que los usuarios hagan clic en enlaces sospechosos.

En los últimos años, varias figuras públicas costarricenses han denunciado situaciones similares, en las que delincuentes toman fotografías, declaraciones o publicaciones reales para fabricar contenido con fines fraudulentos.

Josué Sánchez denuncia estafa que usa su imagen en falsa noticia sobre su salud. (JS /la teja)

Estafas en redes sociales siguen afectando a figuras públicas

Aunque la situación pudo haber preocupado a algunos de sus seguidores, Sánchez decidió tomársela con humor y vaciló con el montaje.

Incluso comentó que cualquiera podría caer fácilmente en la trampa al verlo aparecer tan elegante en la imagen utilizada para la falsa publicación.

Su mensaje final fue claro: no abrir el enlace, no compartir la publicación y verificar siempre la procedencia de la información antes de creer en todo lo que se ve.