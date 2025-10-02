Joven promesa del voleibol fue al médico por una aparente lesión, pero tenía un cáncer agresivo

Aliyah "Ali" Waldon tenía una ruda enfermedad. Foto: People en Español (Aliyah "Ali" Waldon/Aliyah "Ali" Waldon)

El equipo femenino de voleibol de la Universidad Mercer, en Macon, Georgia, Estados Unidos, está de luto tras la muerte de Aliyah “Ali” Waldon, joven promesa de 19 años, quien falleció el pasado domingo a causa de un cáncer de huesos.

La universidad anunció la triste noticia el lunes 29 de septiembre en sus redes sociales, solicitando a los aficionados mantener a la familia de Ali en sus pensamientos y oraciones.

“Ali era una compañera de equipo, hija y amiga extraordinaria cuya sonrisa podía iluminar el Hawkins Arena. La echaremos mucho de menos”, expresó el equipo.

Aliyah "Ali" Waldon era muy querida. Foto: People en Español (Aliyah "Ali" Waldon/Aliyah "Ali" Waldon)

Waldon, originaria de Odessa, Florida, se unió al equipo de Mercer en 2023 y fue reconocida como miembro del equipo All-Southern Conference tras anotar 210 puntos en 28 partidos.

El año pasado le diagnosticaron osteosarcoma, un cáncer de hueso agresivo en el fémur, que inicialmente parecía una simple lesión, lo que la obligó a perder toda la temporada de 2024, mientras recibía tratamiento en su casa.

La joven declaró al medio local WMAZ que comenzó a preocuparse cuando un dolor persistente en la cadera no remitía.

“Me quedé muy sorprendida, porque solo pensaba que se trataba de un desgarro”, relató Waldon.

Durante la temporada 2024, sus compañeras llevaron camisetas con la palabra “fight” (lucha) y una cinta amarilla en lugar de la (i) en su honor. Waldon pudo regresar al colegio en algunos momentos para animar a su equipo en persona.

Su madre, Julie Rodgers, compartió más de 100 actualizaciones en GoFundMe sobre el proceso de recuperación de su hija y confirmó su fallecimiento el domingo.

“Ali no querría que estuviéramos tristes, ella no era una persona cualquiera, era la persona más divertida, feliz y cariñosa que he conocido nunca, ¡y tuve la suerte de ser su madre!”, escribió.

La muerte de Aliyah Waldon deja un vacío en la comunidad de Mercer y evidencia la valentía de una joven que, a pesar de su corta edad, inspiró a todos con su fuerza y pasión por el voleibol.