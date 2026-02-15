Katherinne González y Edson Picado esperaron a San Valentín para compartir una tierna sorpresa

Vestidos como muñequitos de queque, sorprendieron a sus seguidores con la noticia. (Instagram/Instagram)

Katherinne González y Edson Picado volvieron a acaparar miradas tras compartir un anuncio que marca un paso importante en su relación.

La pareja reveló que ya tomó una decisión clave sobre el futuro que construyen juntos, una noticia que los tiene contando los días y que, según dejaron ver, llega cargada de ilusión y planes concretos.

LEA MÁS: A Edson Picado y Katherinne González les falta algo muy importante para casarse

González publicó en su cuenta de Instagram un creativo video en el que ambos aparecen vestidos como muñequitos de queque: ella con vestido rojo y él con ropa formal. La puesta en escena no fue casualidad.

LEA MÁS: Katherinne González vive un gran momento en su vida junto a su prometido

Katherinne González y Edson Picado dieron la noticia en redes sociales. (Katherine González y Edson Picado/Katherine González y Edson Picado)

Katherinne González y Edson Picado revelaron la fecha de su boda en pleno Día de San Valentín. (Katherine González y Edson Picado/Katherine González y Edson Picado)

“Hoy en San Valentín, queremos compartir con ustedes algo que nos hace muy felices… ¡Ya tenemos día para nuestra boda!”, escribió la humorista en el clip.

En el video se observa un pastel blanco al que le encienden una velita. Segundos después, la parte superior se levanta para revelar la fecha elegida: 13 de junio del 2026.

“Gracias a Dios y a todos los caminos que nos llevaron a encontrarnos. Qué emoción, nuestro último 14 de febrero como novios; el próximo seremos esposos”, comentó emocionada.

Con este anuncio, la pareja confirma que ya tiene todo encaminado para dar el siguiente paso y comenzar la cuenta regresiva hacia uno de los días más importantes de su historia juntos.

Lugar de la boda

Según contaron, para ellos era fundamental elegir un sitio que reflejara quiénes son como pareja. El lugar que encontraron en Rancho Redondo, en Goicoechea, les quedó, literalmente, como anillo al dedo.

“Era importante encontrar un lugar que reflejara nuestra esencia, nuestra personalidad y así como somos, y después de ver muchos lugares elegimos uno que está rodeado de mucha naturaleza, unos árboles inmensos, animales, con un olor a madera recién cortadita, y no se imaginan el frío tan delicioso que hace aquí”, afirmó en su momento la figura de Repretel mientras recorría el sitio.

Katherine explicó que desde que pusieron un pie en el lugar, llamado Cloud House y que además es pet friendly, supieron que era ahí donde querían prometerse estar juntos para toda la vida.

Un compromiso para siempre

Cabe recordar que los imitadores anunciaron con un emotivo video que se comprometieron durante un viaje por Argentina, el pasado 18 de enero de 2025.

En el clip se observó el momento en que, con un glaciar de fondo, Picado se arrodilló para pedirle matrimonio a Katherine, sin imaginar que ella llevaba el mismo plan, pues también tenía un anillo en el bolsillo.

“Ahora más que nunca queremos seguir escribiendo esta historia. El amor bonito existe, no es perfecto, pero vale la pena vivirlo, vale la pena compartir la vida con quien uno puede ser, tal cual es, sin fingir ni aparentar nada. Agradecemos a Dios por permitirnos llegar a esta etapa…”, expresaron ambos en ese momento.