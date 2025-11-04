La macabra historia de Angelynn Mock, la periodista que habría matado a su mamá

Una tragedia sacudió al mundo de la televisión estadounidense. Angelynn “Angie” Mock, reconocida expresentadora de Fox, fue arrestada el pasado viernes por, supuestamente, asesinar a su madre a puñaladas en su casa de Wichita, Kansas, según confirmaron las autoridades locales y el medio People en Español.

Angelynn “Angie” Mock fue arrestada por presuntamente asesinar a su madre en Kansas. (people en es/Angelynn “Angie” Mock,)

La policía del condado de Sedgwick respondió a una llamada de emergencia que alertaba sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer con múltiples heridas de cuchillo en una vivienda de Wichita. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a Mock, de 47 años, afuera de su residencia, con visibles heridas.

Al ingresar a la casa, los agentes hallaron a Anita Avers, madre de la comunicadora, de 80 años, sin vida y sobre la cama, con múltiples puñaladas. De inmediato, fue trasladada al hospital, pero murió poco después.

La expresentadora también fue llevada a un centro médico para ser atendida por sus lesiones y luego fue trasladada a la cárcel del condado de Sedgwick, donde permanece acusada de asesinato en primer grado, bajo una fianza de un millón de dólares.

Mock fue una de las caras conocidas del canal Fox 2 en St. Louis, donde trabajó como presentadora y reportera entre 2011 y 2015, de acuerdo con su perfil en LinkedIn. Posteriormente, pasó a desempeñarse en el sector privado, en una empresa de software de gestión de datos.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado el motivo del crimen, y el caso continúa bajo investigación. La comunidad local y excolegas de la periodista expresaron conmoción y tristeza ante la noticia, pues nadie imaginaba que una figura de la televisión terminaría involucrada en un hecho tan violento y trágico.