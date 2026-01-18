La salud de Verónica Castro enciende alarmas tras reciente hospitalización, esto es lo que se sabe

La salud de la actriz Verónica Castro encendió alarmas luego de confirmarse que estuvo hospitalizada durante varios días, situación que generó preocupación entre sus seguidores, especialmente tras conocerse que ha utilizado oxígeno como parte de su atención médica.

Hospitalización y versiones encontradas

Verónica Castro estuvo hospitalizada varios días para una revisión médica.

La situación salió a la luz después de que se informara que la actriz había permanecido dos días internada para una revisión médica, hecho que fue dado a conocer en el programa Ventaneando el pasado 14 de enero.

A partir de ese momento, comenzaron a circular versiones sobre un posible deterioro en su estado de salud.

Su hermano Fausto Castro confirmó posteriormente que la actriz se encontraba “un poco delicada”, debido a problemas en la columna y afecciones en los bronquios, lo que habría requerido el uso de oxígeno durante su proceso de recuperación.

“Sólo fue a rehabilitación, nada grave; ahorita el doctor le dijo que reposara”, explicó ante medios de comunicación, declaraciones que encendieron aún más la preocupación entre el público.

Hermano pide no alarmarse más de la cuenta

Ante la inquietud generada, José Alberto “el Güero” Castro, productor de televisión y hermano de la actriz, aclaró que Verónica Castro ya no se encuentra hospitalizada, aunque reconoció que sí ha utilizado oxígeno.

El productor señaló que su hermano Fausto suele ser “un poco alarmista” y pidió no presentar el tema como una situación grave. Según explicó, el uso de oxígeno estaría relacionado con secuelas respiratorias derivadas de años de haber fumado, y no con una enfermedad de mayor riesgo.

“No hagan de esto un rollo amarillista”, expresó, al tiempo que aseguró que la actriz se encuentra estable y en recuperación.

Antecedentes médicos y atención actual

Verónica Castro compartió cómo enfrenta la vejez, la pérdida de su madre y su deseo de seguir activa en proyectos adecuados para su salud. (El Universal/Reproducción)

Parte de la revisión médica también estaría vinculada a secuelas de una lesión en la columna, consecuencia de un accidente ocurrido en 2004, cuando la actriz sufrió una caída mientras participaba en un espectáculo.

Aunque la familia insistió en que la evolución ha sido favorable, el episodio volvió a colocar en el centro de la atención pública la salud de una de las figuras más queridas de la televisión mexicana, generando mensajes de apoyo y preocupación en redes sociales.

