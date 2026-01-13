Laura Brenes compartió el mensaje que envía su familia tras la muerte de su sobrina

Laura Brenes dio a conocer el fallecimiento de su sobrina. (Instagram/Instagram)

Laura Brenes compartió el mensaje que mandaron su hermano y su cuñada luego de la dolorosa muerte de su sobrinita, un testimonio marcado por el agradecimiento y el difícil proceso que atraviesa la familia.

“Mi cuñada, mi hermanito y toda mi familia agradecemos a cada persona que, sin siquiera conocernos, nos ha abrazado con cada palabra y cada oración”, escribió Brenes, acompañando el mensaje con un corazón blanco.

El hermano y cuñada de Laura Brenes viven un duro momento. (Laura Brenes/Instagram)

Cabe recordar que la comunicadora contó que Alma, su sobrina, nació, pero su paso por este mundo fue muy breve.

“Su vida, tan corta como profunda, nos enseñó que el amor no se mide en años, sino en la intensidad con la que se vive. En esos 59 minutos de vida, ella conoció el amor más puro, el de sus padres, ese que no entiende de tiempo ni de duración, solo de entrega absoluta”, agregó.

Recordemos que Daniel Brenes y su esposa, Daniela Gómez, quienes viven actualmente en Irlanda, esperaban con ilusión la llegada de su pequeña hija para marzo de este año.